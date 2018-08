Luiz Marinho anuncia Ana Bock para vice na disputa ao governo de São Paulo nas eleições 2018

O candidato do PT ao governo de São Paulo nas eleições 2018, Luiz Marinho, anunciou na noite desta sexta-feira, 3, o nome da professora de psicologia Ana Bock (PT) para a vice na sua chapa. O anúncio foi feito em uma transmissão no Facebook.

Bock é professora de psicologia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) São Paulo. Paulistana, foi presidente da Federação nacional dos Psicólogos, do Conselho Regional e do Conselho Federal de Psicologia.

Na transmissão em que anunciou o nome de Bock, também exibiu um vídeo gravado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato. Na gravação, ele elencou uma série de medidas criadas no governo petista que teriam partido de Marinho e finaliza: "Tenho certeza que você, Marinho, vai fazer a diferença aqui no Estado de São Paulo."