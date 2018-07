Líderes do bloco tratam Josué Gomes como vice nas eleições 2018

Filiado ao PR, o empresário Josué Gomes foi exaltado nesta sexta-feira, 20, pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e líderes do Centrão, que o trataram como virtual candidato a vice do tucano na disputa presidencial nas eleições 2018. Apesar do consenso, o PT não desistiu da aproximação com Josué e vai trabalhar para que ele não aceite compor chapa com Alckmin. Em nota à imprensa, o empresário, que está no exterior, agradeceu à indicação do Centrão e citou seu pai, o ex-vice-presidente José Alencar, que morreu em 2011.

“Tomei conhecimento da decisão do Partido da República, ao qual sou filiado, de, juntamente com DEM, PP, PRB e Solidariedade, de apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República, sugerindo o meu nome como possível vice da chapa. Relembro o meu saudoso pai, que dizia que o importante na chapa é quem a encabeça.” E acrescentou: “Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar”.

Foi a movimentação política do empresário mineiro que fez refluir as articulações do PR com o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) por uma aliança com o partido para a disputa ao Palácio do Planalto. Em encontro com o ex-deputado Valdemar Costa Neto, que comanda o PR, e deputados do partido, o empresário se colocou “à disposição” da legenda.

Na reta final da negociação entre Alckmin e o Centrão, a escolha de Josué foi “natural”. O consenso ficou claro nesta sexta-feira durante um ato político na capital paulista que lançou o deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP) como candidato a vice do ex-prefeito João Doria (PSDB) na disputa pelo governo de São Paulo. Presidente nacional do PSD, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, disse que seu partido não reivindica a vaga de vice-presidente. “Josué um excelente nome”, afirmou.

Questionado por jornalistas sobre a possibilidade de ter o empresário em sua chapa, Alckmin foi cauteloso, mas não poupou elogios a ele. “Cada coisa a seu tempo. É natural que o conjunto de partidos indique o nome. Sou admirador do Josué desde os tempo de José Alencar”, disse. “Josué é um homem sério, qualificado e tem todas as condições de ser vice”, completou o ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM-PE).

PT ainda cogita em ter Josué Gomes em chapa do partido

O PT, que também cogita Josué como vice, deu sinais nesta sexta-feira de que não pretende desistir da proposta. Nesta segunda-feira, 23, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), deve se encontrar com o empresário para oferecer a vaga de vice na disputa pela reeleição no governo mineiro.

Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que ouviu do próprio Josué a promessa de que não aceitaria ser vice de outro candidato que não fosse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A última vez que conversamos com o Josué ele disse para mim que seria vice de só uma pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou a senadora. / COLABOROU LUIZ RAATZ