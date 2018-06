Líder de pesquisa Ibope para senadores, Datena empolga DEM

O DEM está animado com a possibilidade da candidatura de José Luiz Datena ao Senado nas eleições 2018. Recém-filiado à sigla, o apresentador da TV Bandeirantes apareceu na liderança da pesquisa Ibope para senadores de São Paulo divulgada nesta terça-feira, 24, com 33% das intenções de voto.

Presidente estadual do DEM em São Paulo, o deputado federal Jorge Tadeu Mudalen afirmou ao Estado ter sido procurado na segunda-feira, 23, por um representante de Datena que colocou o nome do apresentador à disposição do partido. De acordo com Mudalen, a sigla ficaria “muito feliz” com a candidatura.

“Nesta semana esse emissário dele me procurou. Eu falei que ele é bem-vindo. A direção do partido mandou dar todo apoio. Eu dirijo aqui o diretório estadual e nós vamos ficar muito felizes de tê-lo como deputado, senador, como um nome de expressão que vai reforçar as fileiras do partido”, afrimou Mudalen.

Apesar de nunca ter concorrido a um cargo eletivo, Datena já foi filiado ao PT, PP e PRP antes de se integrar ao DEM. Mudalen afirmou que o apresentador está “superprestigiado” no novo partido, mas ponderou que a provável candidatura, apesar de bem encaminhada, é uma decisão de “foro íntimo” de Datena. O Estado não conseguiu contato com o apresentador até a publicação desta reportagem.

Pesquisa Ibope para senadores

Na pesquisa eleitoral, realizada apenas no Estado de São Paulo, Datena é acompanhado de perto e está tecnicamente empatado com Eduardo Suplicy. O provável candidato do PT alcançou 32%. Neste ano, os dois candidatos mais votados serão eleitos para o Senado.

A senadora Marta Suplicy (MDB), que se tiver a candidatura confirmada será a única representante de São Paulo que tentará reeleição ao Senado, contabilizou 25% das intenções de voto no levantamento Ibope. Ela é seguida pelo deputado federal Marcos Feliciano (Podemos), com 14%.

Ministro das Relações Exteriores e senador licenciado, Aloysio Nunes (PSDB) ficou na quinta posição na pesquisa Ibope para senadores, com 11%. O tucano, no entanto, não poderá ser candidato à reeleição em outubro. Para isso, ele deveria ter deixado o cargo de ministro dentro do prazo de desincompatibilização, que terminou no dia 7 de abril.

O nome do PSDB mais bem posicionado na pesquisa eleitoral foi o do ex-senador José Anibal, com 6%. O petista Jilmar Tatto, secretário municipal de Transportes na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, registrou 4% das intenções de voto.

Neste ano, serão escolhidos os dois novos representantes paulistas para as cadeiras ocupadas atualmente por Marta Suplicy e Airton Sandoval (MDB), suplente do ministro Aloysio Nunes. O senador José Serra (PSDB), eleito em 2014, ainda terá mais quatro anos de mandato.

Para o levantamento, contratado pela TV Bandeirantes, o Ibope entrevistou 1.008 eleitores do Estado de São Paulo, entre os dias 20 e 23 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo SP-02654/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00314/2018.

Índices de intenção de voto do Ibope para senadores:

José Luiz Datena (DEM): 33%

Eduardo Suplicy (PT): 32%

Marta Suplicy (MDB): 25%

Marco Feliciano (PSC): 14%

Aloysio Nunes (PSDB): 11%

José Aníbal (PSDB): 6%

Jilmar Tatto (PT): 4%

Brancos e nulos 46%

Não sabem ou não responderam: 11%