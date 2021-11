Eduardo Leite: ‘Teremos um PSDB unido em torno do seu candidato’

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, descarta ser vice na chapa de um candidato da terceira via mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto caso vença a disputa deste domingo contra o governador João Doria (SP) e o ex-senador Arthur Virgílio nas prévias tucanas. “Sou pré-candidato a presidente da República”, afirmou em entrevista ao Estadão. Segundo ele, o PSDB estará unido em torno de um candidato após o processo.

Leia abaixo a entrevista.

Leia Também Resultado de prévias do PSDB deve influir no tamanho do centro político

Em caso de vitória no domingo, o sr. admite a hipótese de abrir mão da cabeça de chapa para compor com outro nome da terceira via caso ele esteja mais bem colocado nas prévias?

Eu sou pré-candidato a presidente da República. Se ganhar as prévias, como espero, não serei candidato de mim mesmo, mas das bases do PSDB. Só as bases do PSDB podem mudar um resultado que elas construíram.

Se o sr. perder as prévias, se compromete a apoiar o vencedor em 2022?

Venceremos as prévias. E tenho certeza que todos respeitarão o resultado e teremos um PSDB unido em torno de seu candidato

Se vencer, pretende convidar os adversários para equipe de campanha?

Estou certo de que eles têm, ao seu estilo, contribuições a dar para nossa campanha e será importante contar com eles.