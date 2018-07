Justiça Eleitoral determina que Requião remova publicação de pesquisa em rede social

CURITIBA - Em uma das primeiras decisões da Justiça Eleitoral do Paraná envolvendo a disputa entre pré-candidatos das eleições 2018, o senador Roberto Requião (MDB), que pretende a reeleição, teve que retirar de sua página no Facebook uma postagem sobre uma pesquisa eleitoral que o coloca na frente de outros pré-candidatos do Estado.

A decisão foi proferida nesta quarta-feira, 11, pela juíza eleitoral Graciane Valle Lemos, atendendo a pedido do PSDB, do também pré-candidato ao Senado, o ex-governador Beto Richa. A defesa de Requião não quis comentar a decisão e a publicação já foi retirada do ar.

Segundo entendeu a magistrada, a postagem do emedebista não atendeu a requisitos da lei eleitoral para divulgação de resultados de pesquisas de intenção de voto. Não havia na publicação, por exemplo, indicação a margem de erro da pesquisa, do nível de confiança, do número de entrevistas, nem do número de registro da pesquisa.

"Verifica-se que, num curto espaço de tempo, a divulgação alcançou mais de cinco mil visualizações o que evidencia a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, na medida em que desiguala, de maneira infundada, os possíveis candidatos ao cargo de Senador da República, perfazendo-se, no caso concreto, o perigo de dano", afirmou a juíza. Se a postagem voltar a ser reproduzida na página, Requião pode sofrer multa de R$ 500 mil, segundo a decisão da magistrada.