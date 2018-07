Josué declina convite para ser vice, mas diz que trabalhará pela vitória de Alckmin

O empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, escreveu uma carta aos líderes dos partidos do Centrão - PP, PR, PRB, DEM e Solidariedade - nesta quinta-feira, 26, em que recusa formalmente o convite de Geraldo Alckmin (PSDB) para ser vice em sua chapa. No entanto, Gomes afirma que trabalhará pela vitória do tucano e que apoiá-lo é uma decisão "lúcida".

"Por questões pessoais, não posso aceitar. Estou convicto, contudo, de que os partidos unidos neste momento em favor de um Brasil melhor indicarão candidato a vice-presidente capaz de agregar muito mais força eleitoral e conhecimento político do que eu para o cumprimento da missão", escreveu Josué.

No texto, o empresário reitera que a decisão de apoiar Geraldo Alckmin é "lúcida" e "acertada". "Prova de sua competência é a maneira firme, serena e eficaz com a qual tem conduzido o governo paulista em meio à gravíssima crise que enfrentamos. Trabalharei por sua vitória".

Na quarta-feira, 25, Josué havia declarado apoio ao tucano em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo. No texto, intitulado "Nas eleições deste ano, não se pode errar", Josué diz que aplaude os partidos que decidiram apoiar Geraldo Alckmin e afirma que o ex-governador de São Paulo é o melhor nome para as eleições 2018.