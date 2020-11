José Sarto, do PDT, será o novo prefeito de Fortaleza

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e apoiado por uma frente ampla que vai do DEM ao PSOL, José Sarto (PDT) será o novo prefeito de Fortaleza.

Próximo à família Gomes, o candidato reuniu um grupo de partidos para fazer oposição ao bolsonarismo em uma disputa nacionalizada – seu oponente, Capitão Wagner (Pros), recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Com 98,03% das seções apuradas, Sarto está matematicamente eleito com 51,7% dos votos válidos, em uma vitória apertada sobre Wagner, que tem 48,3% dos votos válidos. A capital cearense teve 22% de abstenções.

Além de contar com uma coligação que incluiu dez partidos (como PSDB, PSD, PSB e DEM), no segundo turno Sarto obteve o apoio do governador Camilo Santana (PT) e de partidos como PSOL e PCdoB. Figuras como Tasso Jereissati (PSDB-CE), Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) declararam apoio a Sarto.