Joice Hasselmann participa de sabatina do Estadão

Candidata do PSL para disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições 2020, a deputada federal Joice Hasselmann será a entrevistada desta quinta-feira, 22, da série de sabatinas do Estadão, com transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br a partir das 14h30. A ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional concorre ao lado do empresário Ivan Leão Sayeg, herdeiro da Casa Leão Joalheria.

A sabatina terá mediação da colunista do Estadão e editora do BRPolítico, Vera Magalhães, e participação dos repórteres Pedro Venceslau e Tulio Kruse, ambos da equipe de Política do Estadão. A candidata também vai responder a perguntas enviadas por representantes da academia e de entidades da sociedade civil.

Para Entender Quem é Joice Hasselmann? Conheça a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo A deputada federal tenta atrair o voto da direita lavajatista, ao mesmo tempo em que se distancia do bolsonarismo

A série de sabatinas do Estadão teve início no dia 15 deste mês e já recebeu até agora cinco candidatos: Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Celso Russomanno (Republicanos), Arthur do Val (Patriota) e Filipe Sabará (Novo). Ao todo, 11 nomes da disputa pela Prefeitura de São Paulo serão entrevistados em datas definidas em sorteio. Abaixo, confira a programação dos próximos dias:

Próximas sabatinas

22/10 - Joice Hasselmann (PSL)

23/10 - Marina Helou (Rede)

29/10 - Márcio França (PSB)

30/10 - Jilmar Tatto (PT)

03/11 - Orlando Silva (PCdoB)

04/11 - Andrea Matarazzo (PSD)