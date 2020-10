Joice aposta em memes, montagens e referências pop em primeiro programa de TV

Em sua primeira propaganda eleitoral na televisão, exibida nesta sexta-feira, 9, Joice Hasselmann (PSL) usou montagens de seu rosto em personagens famosos do cinema e referências a desenhos animados para se apresentar ao eleitorado. O marqueteiro da candidata, Daniel Braga, apostou numa linguagem pop e voltada para redes sociais para dialogar com os servidores da candidata.

Leia Também Russomanno diz ter apoio de Bolsonaro e Covas fala de crises em 1º horário político em rádio e TV

O conteúdo não é de todo inédito: a campanha da deputada fez uma aposta ao divulgar o conteúdo nas redes há alguns dias como se ele tivesse “vazado”. Depois da repercussão nas redes, passou a dizer que aquela versão não seria a da TV, mas acabou sendo.

Na peça, a candidata aparece no corpo de personagens de filmes como Kill Bill e Piratas do Caribe. Também há referências a personagens como a Peppa Pig, do desenho animado homônimo que virou apelido da candidata nas redes sociais no ano passado, Tio Patinhas e a série animada Corrida Maluca.

Outro vídeo divulgado em suas redes sociais mostrava a personagem Miss Piggy, da série Os Muppets. O comitê da deputada não pediu autorização para o uso das imagens das personagens. Na terça-feira, 6, a Disney afirmou em nota que não autoriza nem licencia uso de imagens para fins políticos.

Procurada, a campanha disse que não vai comentar. Também afirmou não ter sido notificada pela companhia.

Para Luiz Peres-Neto, professor do stricto sensu e pesquisador de Comunicação, Consumo e Ética da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a peça divulgada hoje sinaliza uma tentativa de subverter as características atribuídas à candidata e apresentá-la como uma figura capaz de resolver os problemas da cidade, ainda que de maneira pouco clara.

De acordo com o professor, o conceito de subversão consiste em pegar algo que é atribuído ao candidato como um defeito e fazer com que isso se torne uma vantagem. No caso de Joice, a comparação às personagens Peppa Pig e Miss Piggy surgiram como ataques gordofóbicos nas redes, que levaram a candidata a estado de profunda tristeza, segundo relatou em entrevista ao Estadão.

Peres-Neto diz que, ao adotar essas imagens na campanha, a candidata pega essas características e responde algo como: "Não, eu ‘sambo na cara’ da sociedade". Como um dilema típico da infância, exemplifica: “Alguém coloca um apelido em você, e a pessoa deve optar por assumi-lo ou tentar subvertê-lo”. É um movimento comum na política, semelhante ao bordão “rouba, mas faz”, direcionado a suspeitos de corrupção, bastante associado ao ex-governador e ex-prefeito Paulo Maluf, por exemplo.

Para Entender Calendário Estadão As datas, definições partidárias, candidaturas e a cobertura especial do jornal das campanhas pelo País e nos Estados Unidos

Há também um tom de solucionadora na propaganda, diz o professor, por conta das personagens escolhidas para a peça, todas heróicas. “Tanto na esquerda quanto na direita há este discurso: o candidato que se apresenta como o solucionador, que dá jeito em tudo. A pessoa que faz acontecer, que também tem muito a ver com a alma de São Paulo”, afirma o professor.

Porém, para ele, há um certo descompasso entre as imagens e o tom do texto, mais sério. “Eu fui para as ruas. Eu saí do estúdio de jornalista e fui para a (Avenida) Paulista lutar pela Lava Jato, contra a corrupção. Fui perseguida. Tive que andar com colete à prova de bala. Eu vivi uma perseguição, por parte da esquerda, gigantesca. E eu enfrentei, porque não tenho medo de bandido”, diz a candidata no vídeo.

O tom deste texto, para o professor, não condiz com as imagens divertidas mostradas na propaganda. “A cultura do meme na internet é a cultura do humor, do riso. Ela não provoca o riso no espectador. Ela parece estar querendo, de alguma maneira, construir uma linguagem de internet na base de um discurso tradicionalmente offline”, afirma Peres-Neto.