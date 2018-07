Janaína Paschoal é ovacionada em convenção do PSL

Cotada nos últimos dias para concorrer como vice na candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República, a advogada Janaína Paschoal foi a segunda pessoa mais aplaudida em sua chegada à convenção nacional do Partido Social Liberal (PSL). O evento oficializa neste domingo a candidatura de Bolsonaro à Presidência, o único mais festejado que Janaína. Também presentes na convenção, o senador Magno Malta (PR) e os filhos de Bolsonaro também foram bastante aplaudidos.

Recebido sob gritos de “Mito!” e “Eu vim de graça!”, Jair Bolsonaro se emocionou com a recepção calorosa de seus partidários e chorou quando foi executado o hino brasileiro. A convenção reúne apoiadores do presidenciável num centro de convenções na região central do Rio.

Muitos deles vestem as cores verde e amarela ou se enroscam em bandeiras do Brasil. O rosto de Jair Bolsonaro aparece em várias camisetas que desfilam pelo salão. Vários dos presentes posaram para autorretratos ou transmissões ao vivo ao lado das fotografias de Bolsonaro espalhadas pelo local. O partido informou que esperava aproximadamente 2.500 pessoas presentes à convenção.

Também serão oficializadas na ocasião as candidaturas de Flávio Bolsonaro ao Senado e demais escolhidos pelo partido para concorrer aos cargos de deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro.

O senador Malta, que também já teve o nome cotado para figurar como vice na chapa de Bolsonaro, discursou em apoio ao presidenciável durante a convenção do PSL. Malta preferiu se candidatar novamente ao Senado do que concorrer na chapa com o PSL.

“O que o Brasil quer e o que eu quero é um homem de mãos limpas, e você tem mãos limpas. E um homem cristão, você é cristão. O Brasil quer um homem que tem sangue no olho para enfrentar vagabundo”, disse Malta a Jair Bolsonaro.

Veja vídeos da convenção do PSL:

Integrantes do movimento monarquista comparecem ao lançamento da candidatura. No vídeo, a conversa com José Geraldo Fajardo, artista plástico, 57 anos, (à esquerda) e Bruno Hellmuth, médico, 68 anos.

Apoiador de Jair Bolsonaro fala sobre os motivos que o fazem votar no candidato do PSL.