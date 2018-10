'Inaceitável que se tente fazer crer que o sistema eletrônico é possível de fraude', diz Jungmann

BRASÍLIA - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou como inaceitável a disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O ministro falou a jornalistas quando as primeiras urnas foram fechadas, às 17 horas deste domingo, 7, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (Ciccn) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Desde o início da votação do primeiro turno das Eleições 2018, vídeos e notícias sobre falhas nas urnas foram transmitidas em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Para o ministro, é inaceitável tentar fazer crer que as urnas são frágeis e passíveis de fraude. "Quero avisar que estamos chegando aos responsáveis e eles serão denunciados pelo MP e serão enquadrados em falsidade ideológica ou crime contra honra", disse Jungmann sobre os casos de fake news.