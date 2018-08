Ibope: Sartori lidera no Sul e Caiado sai na frente em Goiás; veja mais pesquisas

Nas primeiras pesquisas de intenção de voto para governador divulgadas após os registros das candidaturas das eleições 2018, candidatos à reeleição aparecem com vantagem apenas em dois Estados. É o caso de do emedebista José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul. Ele tem 19% das intenções de voto e está à frente de Eduardo Leite (PSDB) e Miguel Rossetto, empatados com 8%.

Os dados são do Ibope, que ouviu 1.008 pessoas no Estado entre 14 e 16 de agosto. Também na disputa, Jairo Jorge (PDT) aparece com 6% e Julio Flores (PSTU) com 4%. Brancos e nulos somaram 28% e aqueles que não souberam ou preferiram não opinar, 22%. A margem de erro desta e das demais pesquisas divulgadas pelo Ibope nesta sexta é de três pontos percentuais para mais ou para menos e a confiança é de 95%.

No Amazonas, o governador Amazonino Mendes (PDT) também está em primeiro no levantamento do Ibope para o Estado. Ele tem 29% das intenções de voto, dez pontos percentuais a mais que Wilson Lima (PSC), com 19%. A pesquisa realizada entre 13 e 16 de agosto ainda mostra Omar Aziz (PSD) com 16% e David Almeida (PSB) com 15%. Na margem de erro, os três candidatos atrás de Amazonino estão empatados.

Em Santa Catarina, Décio Lima (PT), aparece com 16% das intenções de voto no Estado. Mauro Mariani (MDB) fica próximo ao petista, com 11%. Gelson Merisio (PSD) tem 6% e Ângelo Castro (PCO), 4%. 812 catarinenses foram ouvidos entre 14 e 16 de agosto. Em Goiás, o senador Ronaldo Caiado (DEM) aparece com 36% das intenções de voto na pesquisa feita entre os dias 14 e 16 agosto com 812 eleitores. Daniel (MDB) e Zé Eliton (PSDB) aparecem em segundo, ambos com 10%; e Kátia Mara (PT) tem 5%.

No Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Bezerra (PT) tem 34% e está à frente de Carlos Eduardo (PDT), que tem 15%. Em terceiro, aparece o candidato à reeleição Robinson Faria (PSD), com 8% das intenções de voto.

Valadares Filho (PSB) aparece na ponta em Sergipe. Ele tem 23% das intenções de voto e está à frente de Eduardo Amorim (PSDB), com 17%. Candidato à reeleição, Belivaldo Chagas (PSD) aparece em terceiro, com 12%. Atrás deles, estão Dr. Emerson (Rede), com 5%, e Mendonça Prado (DEM), com 3%.

No Tocantins, Mauro Carlesse aparece com 50% das intenções de voto, à frente de Carlos Amastha (PSB), com 19%, e Marlon Reis (Rede), que tem 7%.

Em pesquisa realizada entre 13 e 16 de agosto, José de Achieta (PSDB) aparece na ponta pela disputa ao governo de Roraima, com 36% das intenções de voto. Antônio Denarium (PSL) vem em seguida com 20% e Suely Campos (PP), candidata à reeleição, aparece em terceiro lugar, com 14%.

No Amapá, o ex-governador João Capibaribe (PSB) aparece em vantagem com 33%. Waldez Góes (PDT), que tenta a reeleição, tem 26%, seguido por Davi Alcolumbre (DEM), com 20%.