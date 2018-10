Ibope PE: Câmara tem 51% dos votos válidos e Monteiro, 37%

RECIFE –A última pesquisa Ibope/Jornal do Commercio/TV Globo antes do primeiro turno das eleições 2018, divulgada neste sábado, 6, aponta a possibilidade de reeleição do governador Paulo Câmara (PSB) já neste domingo. Ele tem 51% dos votos válidos - quando são excluídos do cálculo os votos brancos, nulos e os que não sabem. O principal concorrente, o senador Armando Monteiro (PTB), tem 37%. Os demais candidatos têm menos de 5% dos votos válidos.

Na contagem geral, Câmara registra 41% das intenções de voto, uma oscilação positiva de dois pontos porcentuais em relação ao levantamento publicado na terça-feira, 2. Monteiro cresceu três pontos porcentuais em relação a última pesquisa e no momento marca 30%. Em seguida vêm Dani Portela (PSOL) e Julio Lossio (Rede) empatados com 3%. Maurício Rands (PROS) alcançou 2% e Simone Fontana (PSTU) e Ana Patricia Alves (PCO), que retirou a candidatura esta semana, ambas com 1%. Brancos e nulos somam 13% e os que ainda não sabem em quem vão votar chega a 6%.

Na simulação de segundo turno entre Câmara e Monteiro, o governador oscilou positivamente um ponto e aparece com 44%, enquanto que o senador cresceu quatro pontos porcentuais e alcançou 38%. Brancos e nulos chegam a 14% e os que não sabem são 3%.

O Ibope ouviu 2.002 eleitores em todo o Estado entre os dias 4 e 6 deste mês. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos e o nível de confiabilidade é de 95%.

Câmara permanece como o mais rejeitado

Paulo Câmara continua sendo o candidato com maior índice de rejeição entre os postulantes ao Palácio do Campo das Princesas. De acordo com o Ibope, o pessebista manteve os 34% de rejeição registrados na última pesquisa. Monteiro também estacionou e segue com 30%.

Dani Portela e Lossio oscilaram dentro da margem de erro e chegaram a 23% e 21%, respectivamente. Rands, Simone e Ana Patricia aumentaram o índice de rejeição, ele em quatro pontos porcentuais e elas têm três. O trio agora têm 21%. Do total de entrevistados, 4% disseram que poderiam votar em todos os candidatos e 13% não sabem ou não responderam.

Jarbas Vasconcelos (MDB) retoma a liderança para o Senado

O deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB), que até meados de setembro liderava a pesquisa Ibope para o Senado, voltou a encabeçar a lista de candidatos. Com crescimento de quatro pontos porcentuais, o parlamentar atingiu 37% das intenções de voto. Ex-adversário e hoje aliado de Jarbas, o candidato à reeleição Humberto Costa (PT) subiu três pontos e agora tem 36% da preferência do eleitor pernambucano. Jarbas e Costa estão tecnicamente empatados.

Os deputados federais e ex-ministros do governo Temer, Mendonça Filho (DEM) e Bruno Araújo (PSDB) cresceram sete pontos porcentuais nesta reta final alcançando, respectivamente, 27% e 16%. Silvio Costa (Avante) oscilou de 11% para 13%.

Pastor Jairinho (Rede) permaneceu com 5% e sua aliada Adriana Rocha (Rede) oscilou um ponto e agora tem 3%. Eugênia Lima e Albanise Pires ambas do PSOL, e Hélio Cabral (PSTU) aparecem com 2%. Lidia Brunes (PROS) e Alex Lima Rola (PCO) estão estagnados com 1%.

Brancos e nulos para a primeira vaga são 17%. Na pesquisa divulgada no dia 2 de outubro eram 19%. Para a segunda vaga, são 25%, uma queda de quatro pontos em relação ao levantamento anterior. Os que não sabem ou não responderam caíram de 30% para 13%.

Esta é a sexta rodada da pesquisa Ibope/Jornal do Commercio/TV Globo. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) com o protocolo 01373/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 06946/2018.