Em novo Ibope, Zema segue na liderança com 67% dos votos válidos

BELO HORIZONTE - O candidato do partido Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, continua na liderança da disputa com 67% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 23. O adversário neste segundo turno, Antonio Anastasia, do PSDB, recebeu 33% das intenções de voto.

A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Em relação à última pesquisa, divulgada na quarta-feira, 17, Zema oscilou um ponto porcentual para mais, enquanto Anastasia, oscilou um ponto a menos.

Contando os votos totais, Zema recebeu 57% das intenções de voto, enquanto Anastasia teve 28%. Os brancos e nulo somam 10% e 5% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votar.

O Ibope também mediu a rejeição aos candidatos e os votos consolidados. Romeu Zema é o candidato com eleitorado mais convicto, com 42% dos entrevistados afirmando que “com certeza” votariam no empresário, enquanto 14% disseram que não votariam “de jeito nenhum”, no candidato do Novo.

Já sobre Anastasia, 19% dos entrevistados afirmaram convicção de que votarão no candidato tucano, enquanto a taxa de rejeição ficou em 42%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e foram ouvidos 1512 eleitores de 91 municípios mineiros, entre os dias 20 e 23 de outubro. O registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) é MG-01512/2018, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-04412/2018.