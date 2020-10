Ibope: João Campos lidera com 31% no Recife; três candidatos empatam no segundo lugar

O deputado João Campos (PSB) tem 33% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de Recife, segundo pequisa Ibope divulgada nesta quinta-feira, 29. O candidato diminuiu dois pontos percentuais na comparação com o levantamento do dia 15 de outubro, dentro da margem de erro de três pontos, mas continua na liderança da disputa.

Três candidatos estão empatados tecnicamente em segundo lugar, de acordo com a pesquisa. A candidata Marília Arraes (PT) registrou crescimento acima da margem de erro da pesquisa e foi de 14% para 18% das intenções de votos. Delegada Patrícia (Podemos) e Mendonça Filho (DEM) tiveram, respectivamente, 16% e 13%.

Os candidatos Claudia Ribeiro (PSTU), Coronel Feitosa (PSC), Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB) e Carlos (PSL) foram citados por 1% dos entrevistados cada um. Votos em branco e nulos somam 14%, enquanto não sabem/não responderam foram 4%.

A pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo em parceria com o Jornal do Commercio e entrevistou 1.001 eleitores do Recife entre 27 e 29 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95 %. A pesquisa foi registrada no TRE-PE com o protocolo PE-00353/2020.