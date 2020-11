Ibope em Porto Alegre: Manuela tem 40% das intenções de voto; Melo, 25%; Marchezan, 17%

A candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D'Ávila, segue liderando a disputa na capital do Rio Grande do Sul. Segundo pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 14, Manuela tem 40% das intenções de voto, oito pontos porcentuais a mais em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 29 de outubro.

Em segundo lugar está o emedebista Sebastião Melo, que subiu de 16% para 25% na pesquisa deste sábado. O levantamento é o primeiro desde que José Fortunati (PTB) desistiu da candidatura, após condenação no TRE-RS, e anunciou apoio a Melo.

Na sequência, aparecem o prefeito e candidato à reeleição Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que se manteve com 17%. Juliana Brizola (PDT) foi de 5% para 7%, enquanto Fernanda Melchionna (PSOL) caiu de 4% para 3%. Valter Nagelstein (PSD) se manteve em 3%. João Derly (Republicanos) aparece com 2% das intenções de voto, e Gustavo Paim (PP) e Rodrigo Maroni (Pros), com 1% cada. Julio Flores (PSTU), Luiz Delvair Martins Barros (PCO) e Montserrat Martins (PV) não pontuaram.

Segundo turno

Em um cenário Manuela contra Melo, a candidata do PCdoB aparece com 42% frente 40% do adversário. Se a ex-candidata a vice-presidência na chapa de Fernando Haddad (PT) enfrentar Marchezan, ela teria 44% contra 33% do atual prefeito. Melo ganharia com 44% a 30% em um enfrentamento com Marchezan.

Encomendado pela RBS TV, o levantamento do Ibope ouviu 805 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 14 de novembro. A pesquisa está registrada no TSE com o protocolo RS-02998/2020 e tem nível de confiança de 95%.