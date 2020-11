Ibope: Em Goiânia, Maguito Vilela tem 54% das intenções de voto, contra 31% de Vanderlan Cardoso

O ex-governador de Goiás Maguito Vilela (MDB) lidera a disputa eleitoral no 2º turno em Goiânia. Pesquisa Ibope divulgada na noite dessa quarta-feira, 25, aponta que Vilela tem 54% das intenções de voto, contra 31% do senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Considerando apenas os votos válidos, método utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial, Maguito aparece com 63% contra 37% de Vanderlan. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais.

O levantamento mostra que a ausência de Vilela do Estado não tem prejudicado seus planos eleitorais. Desde 27 de outubro, o ex-governador está em São Paulo, internado por complicações da covid-19. O candidato passou por uma traqueostomia na quarta-feira e já precisou ser intubado duas vezes desde que foi internado.

Encomendado pela TV Anhanguera, o levantamento do Ibope ouviu 602 eleitores em Goiânia entre os dias 22 e 24 de novembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo GO-02435/2020 e tem nível de confiança de 95%.