Ibope DF: Ibaneis cresce 14 pontos em uma semana e lidera disputa

O candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, cresceu 14 pontos porcentuais em uma semana e assumiu a liderança isolada na disputa ao governo do Distrito Federal, informou o Ibope. Na pesquisa da quinta-feira passada, 27, Ibaneis tinha 20%. Agora, ele aparece com 34%. Na segunda colocação vem Eliana Pedrosa (PROS), que caiu de 21% para 17%.

Aparecem tecnicamente empatados, considerando-se a margem de erro de três pontos porcentuais, Rodrigo Rollemberg (PSB), com 10%, Alberto Fraga (DEM), com 9%, e Rogério Rosso (PSD), com 8%. Os três tinham 11% no levantamento passado.

O general Paulo Chagas (PRP) foi de 3% para 4%. Miragaya (PT) passou de 3% para 2%. Alexandre Guerra (Novo) se manteve com 2%. Fátima Sousa (PSOL) oscilou de 1% para 2%. Renan Rosa (PCO) e Guillen não pontuaram.

Os votos em branco e nulos oscilaram de 11% para 8% e os indecisos se mantiveram em 4%.

Pela primeira vez, o Ibope divulgou a estimativa de votos válidos para primeiro turno, quando se excluem os brancos e nulos. Por este critério, a ordem ficaria assim:

- Ibaneis (MDB): 39%

- Eliana Pedrosa (Pros): 19%

- Rodrigo Rollemberg (PSB): 11%

- Alberto Fraga (DEM): 10%

- Rogério Rosso (PSD): 10%

- General Paulo Chagas (PRP): 4%

- Alexandre Guerra (Novo): 2%

- Fátima Sousa (PSOL): 2%

- Miragaya (PT): 2%

- Guillen (PSTU): 0%

- Renan Rosa (PCO): 0%

O Ibope ouviu 1.512 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95% e a pesquisa foi encomendada pela TV Globo. O registro no TRE é o DF-07430/2018 e no TSE: BR-06512/2018.