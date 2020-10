Ibope: Com 58%, Kalil lidera com ampla vantagem para prefeitura de BH

Alexandre Kalil (PSD) lidera a intenção de votos para reeleição em Belo Horizonte com ampla vantagem. O atual prefeito registra 58%, segundo pesquisa do Ibope divulgada nesta sexta-feira, 2. Enquanto o segundo lugar é ocupado por João Vitor Xavier (Cidadania), com 4%.

Áurea Carolina (PSOL) e Bruno Engler (PRTB) aparecem empatados com 3%, assim como Nilmário Miranda (PT) e Rodrigo Paiva (Novo), com 2%. Cinco candidatos registraram 1% das intenções: Cabo Xavier (PMB), Luisa Barreto (PSDB), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) e Lafayette Andrada (Republicanos).

Fabiano Cazeca (PROS), Wanderson Rocha (PSTU) e Wadson Ribeiro (PCdoB) apareceram com menos de 1% na pesquisa. Já Marcelo Souza e Silva (Patriota), não foi citado por nenhum entrevistado.

Em relação à rejeição, o atual prefeito lidera o índice empatado com o Cabo Xavier, ambos com 16%. Nilmário Miranda somou 12%. Votos em branco e nulos representam 14%, enquanto 9% dos participantes afirmaram que ainda não sabem em quem irão votar ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro com 805 eleitores de Belo Horizonte. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança estimado é de 95%, considerando a margem de erro. O número de identificação na Justiça Eleitoral é MG-08595/2020.