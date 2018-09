Ibope aponta Sartori e Leite tecnicamente empatados na disputa pelo governo do RS

PORTO ALEGRE - Nova pesquisa Ibope de intenção de votos para o governo gaúcho nas eleições 2018 encomendada pelo Grupo RBS divulgada nesta quinta-feira, 13, aponta empate técnico entre o candidato à reeleição, José Ivo Sartori (MDB), e o candidato do PSDB, Eduardo Leite. Sartori mantém a liderança, em números absolutos, com 29% das intenções de voto, 4 pontos a mais que o levantamento anterior, divulgado dia 6 de setembro. Já Leite registra 25%, um aumento de 7 pontos com relação à última pesquisa. A margem de erro é de 3 pontos.

Miguel Rossetto (PT) obteve 12% das intenções de voto – 2 pontos a menos que o registrado no levantamento anterior. Jairo Jorge (PDT) vem em seguida com 7% – oscilando um ponto para baixo, dentro da margem de erro, em comparação à outra sondagem. Júlio Flores (PSTU) tinha 3% e agora está com 1%. Roberto Robaina (PSOL) e Mateus Bandeira (Novo) caíram de 2% para 1%. Paulo de Oliveira (PCO) não pontuou pelo segundo levantamento seguido. Votos brancos e nulos são 13%, não sabe ou não respondeu, 11%.

Na pesquisa espontânea – quando o entrevistado é instado a falar em quem votar mas não são apresentados os nomes dos candidatos – Sartori concentrou 18% das intenções de voto, seguido por Leite (9%), Jorge (4%) e Rossetto (4%).

Segundo turno

Num cenário com a disputa entre Leite e Sartori, o tucano aparece com 38% das intenções de voto, e o emedebista registra 37%. Os dois estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos são 13%, não sabe ou não respondeu, 11%.

No cenário em que Sartori enfrenta Rossetto, o atual governador tem 43% das intenções de voto, ante 28% do petista. Brancos e nulos somam 15%, não sabe ou não respondeu, 14%.

Quando a disputa é entre PT e PSDB, Eduardo Leite tem 45% das intenções de voto, enquanto Miguel Rossetto soma 24%. Brancos e nulos são 16%, não sabe ou não respondeu são 14%.

Rejeição

Sartori tem 31% da rejeição dos eleitores do Rio Grande do Sul nas eleições 2018, segundo o Ibope; Miguel Rossetto, 14%; Roberto Robaina, 11%; Júlio Flores, 10%; Jairo Jorge, 8%; Mateus Bandeira, 7%; Eduardo Leite, 7%; Paulo de Oliveira, 7%. Não sabe ou não respondeu somam 24%.

O Ibope ouviu 1.204 eleitores, entre os dia 10 e 12 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE sob o número RS-04827/2018.