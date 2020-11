Ibope aponta reeleição já no primeiro turno em 5 capitais

Pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem mostram que em pelo menos cinco capitais os prefeitos devem ser reeleitos já no primeiro turno. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) tem a situação mais confortável, com 72% dos votos. O Ibope também aponta reeleição em Curitiba, Campo Grande, Florianópolis e Natal. Os levantamentos mostram que os atuais chefes do Executivo devem ir ao segundo turno em outros sete municípios.

Além de Belo Horizonte, prefeitos devem levar a melhor em Porto Velho, Palmas e Aracaju na eleição de hoje. Já entre as cidades que devem ter definição no segundo turno estão São Paulo, Rio, Cuiabá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Aracaju.

A eleição, em meio às dificuldades criadas pela pandemia do novo coronavírus, favorece os candidatos conhecidos do público. São competidores com acesso a alianças partidárias maiores e com controle das máquinas públicas municipais.

Porto Alegre é uma das exceções. O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) parece cada vez mais distante da reeleição. No Rio, o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), está empatado tecnicamente com mais duas candidatas na briga pelo segundo turno. Crivella enfrenta uma rejeição de 59%.

O cenário tem se mostrado desfavorável aos “outsiders”. Levantamento feito pelo Estadão mostra que em apenas três capitais candidatos que nunca disputaram uma eleição aparecem nas duas primeiras colocações.