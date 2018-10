Horário eleitoral gratuito do segundo turno começa nesta sexta

O horário eleitoral gratuito dos candidatos a presidente e governador do segundo turno das eleições começa nesta sexta-feira, 12, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na sessão administrativa desta quinta-feira, a minuta de resolução sobre o plano de mídia para o cargo de presidente da República.

O texto foi apresentado pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Segundo a regra, as emissoras de rádio e televisão reservarão 25 minutos diários de segunda-feira a domingo para a propaganda eleitoral dos candidatos por inserções. Destinarão ainda 10 minutos diários de segunda a sábado para cada bloco da propaganda eleitoral referente ao segundo turno do pleito.

O tempo será dividido igualitariamente entre as coligações dos candidatos que disputam o segundo turno, iniciando-se pela candidatura que obteve a maior votação no primeiro turno, com alternância da ordem a cada programa em bloco ou veiculação de inserção, de acordo com o TSE.

A veiculação das propagandas em bloco e por inserções dos presidenciáveis vai até a antevéspera da eleição, dia 27, que ocorre no último domingo deste mês. O dia 26 também é o último dia para a realização de debate e divulgação de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita.