Hashtag “#FraudeNasUrnasEletrônicas” viraliza no Twitter

A hashtag #FraudeNasUrnasEletrônicas esteve entre as dez mais postadas no Twitter durante a tarde deste domingo, 7. Até as 18 horas, o tópico estava em segundo lugar no ranking nacional, com quase 70 mil tweets. A tag marcou também a quinta colocação nas paradas mundiais do site.

Alguns tweets que acompanham a hashtag contêm fotos e vídeos sobre supostos problemas de digitação na urna eletrônica.

Em entrevista coletiva no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, negou que tenha havido problemas com as urnas nos locais de votação. “As urnas estão funcionando e estão funcionando bem. Não há um registro de uma urna que tenha dado problema e que não tenha sido prontamente corrigida”, disse.