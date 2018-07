Haddad diz que PT não ficará 'isolado' de alianças

SÃO PAULO – O ex-prefeito de São Paulo e coordenador do programa de governo do PT, Fernando Haddad, participou neste domingo, 29, do Fórum Conhecer, sobre ciência e tecnologia, na Casa de Portugal, em São Paulo. Antes do evento, ele falou sobre a falta de alianças do partido, até agora, para as eleições de outubro. "Não acredito que o isolamento vá acontecer, acredito que alguna aliança haverá", disse. Segundo ele, a fragmentação da esquerda se deve à "prisão injusta de Lula".

"Se Lula fosse candidato, realmente tenho dúvidas que Ciro, Boulos e Manuela tivessem colocado suas candidaturas – com todo respeito", disse. "Estariam todos reunidos em torno do Lula", completou. Perguntado sobre a possibilidade de alianças com Ciro no primeiro turno, Haddad admitiu ser complicado. "Ele deu declarações recentes de que seria muito difícil."

O ex-prefeito ironizou a negativa de Josué Alencar em ser vice do ex-governador Geraldo Alckmin. Segundo ele, a negativa de Josué ao tucano não pode ser entendida como uma Vitória do PT ou da esquerda. "Foi uma Vitória pessoal do próprio Josué", disse.

Haddad voltou a afirmar que não será candidato e que, a partir do dia 6, pretende retornar a dar aulas no Insper. Para o petista, o "apelo por Lula candidato vai crescer nos próximos dias". "As pessoas querem votar no Lula."

Haddad afirmou que o quadro eleitoral ainda é confuso, mas "eleição é encruzilhada" que vai decidir os rumos do país por décadas.

Ex-prefeito afirma que estopim da crise econômica se deu no governo Dilma

Durante o Fórum Conhecer, Haddad foi questionado sobre a origem da crise econômica e política que o País ainda está passando. O ex-prefeito identificou o início do segundo mandato da ex-presidente cassada, Dilma Rousseff, com a nomeação do ministro Joaquim Levy, como o estopim da crise. "Houve, na minha opinião, uma decisão de política econômica equivocada, com um ministro da fazenda que expressava a ruptura do que tinha sido feito em 13 anos."

Haddad afirmou que naquele momento houve um cavalo de pau na política econômica. “Nada contra ajustes, mas a dose ali foi de veneno”. Segundo ele, a oposição se aproveitou daquele momento para promover um processo que iria desencadear no impeachment.