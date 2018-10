Haddad admite que esperava apoio mais contundente de Fernando Henrique Cardoso

BRASÍLIA - Após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ter dito que a porta entre Fernando Haddad (PT) e ele está agora com a fechadura "enferrujada", o petista admitiu que o tucano não o apoiou como gostaria. "Quando ele falou que tinha uma porta eu ouvi isso com alguma esperança. Só soube que ela estava enferrujada hoje, então ele está aos poucos contando toda a história", disse Haddad em coletiva de imprensa.

"A vida é assim. A história às vezes cobra os nossos posicionamentos. Nem sempre avisa", declarou o petista, ao lembrar que o PSDB foi derrotado logo no primeiro turno da disputa presidencial. "O Alckmin foi traído pelo PSDB ainda no primeiro turno."

O presidenciável do PT repetiu que procurou montar uma frente com os "democratas" contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) e que recebeu o apoio individual de lideranças do PSDB. "Nem todos vão atuar da maneira como eu gostaria e como eu sugeriria para uma pessoa com a formação que ele (FHC) tem."