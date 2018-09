‘Há ausência de crédito para fomentar o Estado’

Com o pior desempenho nas pesquisas (5%) entre os últimos candidatos do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho tem apostado na superexposição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua campanha para tentar chegar ao segundo turno, fato que não ocorre na eleição estadual desde 2002. Ex-prefeito de São Bernardo do Campo (2009-2016), ele defende um novo banco público, aumento salarial para categorias como policiais e professores e ampliação do ensino integral para 30% dos alunos. Questionado sobre como terá recursos para isso, diz apenas que vai investir “em eficiência de gestão”.

O sr. promete aumentar de 5% para 30% o número de vagas em ensino de tempo integral, mais de um 1 milhão de alunos, em 4 anos. Mas em São Bernardo criou 32 mil em 8 anos. Como vai dar esse salto no Estado?

Educação será prioridade do nosso governo, junto com cultura e esporte. Tínhamos 32 mil alunos em São Bernardo no contraturno escolar, conceito de educação de tempo integral e não escola de tempo integral, o que é diferente. Para falar de escola de tempo integral, nós teríamos que reconstruir 100% das escolas, que não têm condição de receber bem nossa juventude nesse conceito. A ideia é utilizar equipamentos ociosos nas cidades em parceria com municípios, entidades, clubes, para oferecer atividade esportiva e cultura. Um conceito que fizemos e funcionou muito bem. Acabou de sair o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e São Paulo voltou para trás, retrocedeu. Em São Bernardo, peguei com 5.1 o Ideb e hoje está com 6.9.

O sr. fala que vai gerar emprego retomando obras paradas no Estado, mas seu sucessor em São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse ter herdado mais de 20 obras paradas.

Isso não é verdade. Deixei obras em andamento. O prefeito atual, por opção política dele, parou as obras por mais de um ano. Estavam em ritmo lento, mas nenhuma parada.

O seu sucessor disse que o sr. deixou R$ 200 milhões de restos a pagar sem dinheiro em caixa, até uma dívida R$ 6,4 milhões referente a três meses de contas de luz da Prefeitura não pagas.

Se tivesse deixado a cidade sem dinheiro, ele não teria pago os fornecedores. O atual prefeito está mentindo.

Mas ele teve de enviar um projeto à Câmara para parcelar a dívida e até o PT votou a favor.

É possível que tenha ficado uma coisa ou outra. Mas o que estou dizendo é que a cidade ficou arranjada. Veja o rating da cidade, os indicadores do Tribunal de Contas.

Sua campanha começou explorando a imagem do Lula, dizendo que Lula é Marinho. E agora, vai colocar Haddad na campanha?

Lula continuará sendo Marinho e Haddad também. Estamos estudando ainda (se Haddad estará na campanha).

Como gerar emprego em São Paulo com a crise no País?

Fazendo a economia paulista funcionar. Primeiro, resolvendo um gargalo que é ausência de crédito para fomentar a economia paulista. Os tucanos, na ânsia de privatizar tudo, venderam os bancos que poderiam fomentar a economia. Criaremos um banco de fomento e desenvolvimento para ter crédito para pequeno produtor, comerciante e inovador.

De onde vai tirar dinheiro para aumentar esses investimentos?

Inversão de prioridade e eficiência da gestão. O Estado aparentemente tem muito desperdício na gestão dos recursos. Vamos melhorar a eficiência da gestão do Estado, combater fortemente a sonegação fiscal.

Seus adversários têm apostado no discurso duro de combate ao crime, enquanto seu programa de segurança ressalta o viés dos direitos humanos. Como serão as polícias num eventual governo do PT em São Paulo?

Em São Bernardo, implantamos 400 câmeras de monitoramento, integramos a guarda municipal com a polícia e fizemos gestão de conflitos nas comunidades, reduzindo drasticamente a criminalidade. É preciso reestruturar a polícia, pagar melhores salários, porque o PSDB desmontou a polícia, especialmente a Civil. A política de segurança do governo foi fazer presídios e, junto, foi o crime organizado. Não vou construir um único presídio, vou fazer as audiências de custódia funcionarem.