Gustavo Bebianno, presidente do PSL, minimiza fala de Bolsonaro sobre resultado das eleições

O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, minimizou a fala desta sexta-feira, 28, do candidato do partido à presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro. Ele afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que não aceitará qualquer resultado diferente do que o da sua eleição.

Bebianno disse a jornalistas que aguardavam a saída de Bolsonaro do Hospital Albert Einstein que o candidato quis dizer, em sua fala, que seria estranho as urnas não refletirem o que tem sido observado nas ruas. "O nosso problema com as urnas é que elas não permitem recontagem dos votos, que fica restrita a meia dúzia de técnicos", afirmou.

Sobre as falas do candidato à vice da chapa, general Antonio Hamilton Mourão (PRTB), Bebianno disse que ele é uma "pessoa brilhante", mas que não "possui tato para falar com a imprensa", e que isso tem gerado problemas.

Na avaliação do presidente do PSL, a campanha do partido foi muito prejudicada ao longo desse mês, com a internação de Bolsonaro, tendo em vista que a campanha é feita com poucos recursos e muito centrada na figura do candidato.