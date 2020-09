Grande número de candidaturas marca disputa em cidades do Estado de São Paulo

Sete grandes cidades do interior de São Paulo e uma do litoral têm, ao todo, 85 candidatos a prefeito. Para além do número de candidatos, a disputa traz algumas peculiaridades. Em Ribeirão Preto, um único partido está presente em duas chapas. Em Jundiaí, o vice-prefeito entrou na disputa contra o prefeito.

Veja o cenário eleitoral:

Com o PSL em duas chapas, disputa em Ribeirão chega a 12 candidaturas

O fim do prazo para a realizações de convenções partidárias para indicar os candidatos à eleição de prefeito não encerrou o imbróglio envolvendo o PSL em Ribeirão Preto. O partido chega a esta nova fase do processo eleitoral com um candidato a prefeito em uma chapa e um candidato a vice em outra.

Após o TRE conceder liminar parcial na terça-feira, 15, Rodrigo Junqueira - destituído da presidência do partido no dia 3 - ganhou o direito de realizar convenção nesta quarta-feira, e sua candidatura foi oficializada. Do outro lado da disputa interna, está mantida a coligação em que o capitão Del Vecchio é vice em chapa com MDB. Até a Justiça Eleitoral definir qual convenção vale, Ribeirão tem 12 candidaturas à prefeitura, com o PSDB buscando a reeleição e MDB e PT voltando a ser cabeça de chapa na cidade.

Os candidatos em Ribeirão

Em ordem alfabética

Alberto Machado (PT) - vice: Elsa Rossi (PT) Cristiane Bezerra (MDB) - vice: Edilson Del Vecchio, o capitão Del Vecchio (PSL) Coligação: MDB, PSL, PV Duarte Nogueira (PSDB) - vice: Daniel Gobbi (PP) Coligação: PSDB, PP, DEM, PL, PSC, PTB, Republicanos Emilson Roveri (Rede) - vice: Luiz Mariano (Rede) Fernando Chiarelli (Patriota) - vice: Valter Vanzo Junior, o Sargento Vanzo (Patriota) Gérsio Baptista (PMN) - vice: sem definição Lincoln Fernandes (PDT) - vice: em definição Coligação: PDT, Avante Luís Henrique Usai, o coronel Usai (PRTB) - vice: Sueli Albanezi (PRTB) Mauro Inácio (Psol) - vice: Maira Ribeiro (Psol) Rodrigo Junqueira (PSL) - vice: Luís Fernando Ramos, o ‘cabo Ramos Bolsonaro’ (PSL) Suely Vilela (PSB) - vice: Mateus Eduardo Vilela (Podemos) Coligação: PSB, Podemos, Cidadania, PSD, Solidariedade Vanderley Caixe (PCdoB) - vice: Glauber Silva (PCdoB)

Em Campinas, 13 candidatos querem ser prefeito

A disputa pela Prefeitura de Campinas, maior cidade do interior paulista, terá 13 candidatos neste ano, conforme definido nas convenções partidárias. Número recorde, superando os 11 do ano 2000. Três são mulheres, também a maior representação registrada, ante duas em 2016, além de cinco candidatas a vice. Ainda entre os concorrentes a prefeito, três são negros: o professor Ahmed Tarique (PMN), a urbanista Alessandra Ribeiro (PCdoB) e o ex-prefeito Dr. Hélio (PDT).

Com a pulverização das candidaturas, poucas aglutinaram alianças. A maior coligação é a do deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL), com PSDB, PP, Avante, Podemos, Pros, PSC e Solidariedade. A segunda é a do ex-secretário de Esportes Dário Saadi (Republicanos), com PSB, MDB, DEM e PSL. Pela primeira vez na cidade, o PT, do vereador Pedro Tourinho, fará uma chapa de esquerda unido ao PSOL.

Os candidatos em Campinas

Em ordem alfabética

Ahmed Tarique (PMN) - vice: Aristides Ferreira (PMN) Alessandra Ribeiro (PCdoB) - vice: João Carlos Lourenço (PCdoB) André von Zuben (Cidadania) - vice: Valéria Monteiro (Rede) Coligação: Cidadania e Rede Artur Orsi (PSD) - vice: a definir Dário Saadi (Republicanos) - vice: Wanderley Almeida (PSB) Coligação: Republicanos, PSB, MDB, DEM e PSL Delegada Teresinha (PTB) - vice: a definir Dr. Hélio (PDT) - vice: Surya Guimaraens (PDT) Laura Leal (PSTU) - vice: José Freitas (PSTU) Pedro Tourinho (PT) - vice: Edilene Santana (PSOL) Coligação: PT, PSOL e UP Rafa Zimbaldi (PL) - vice: Anna Beatriz Sampaio (PSDB) Coligação: PL, PSDB, PP, Avante, Podemos, Pros, PSC e Solidariedade Rogério Menezes (PV) - vice: Adalberto Maluf (PV) Rogério Parada (PRTB) - vice: Marco Antonio de Freitas Pires (PRTB) Wilson Matos (Patriota) - vice: Márcia Padovani (Patriota)

Em Rio Preto, cresce a participação feminina com duas candidatas e quatro vices

A eleição deste ano deve ter a maior participação feminina da história na corrida pela prefeitura de Rio Preto. São duas candidatas a prefeita, a da professora e sindicalista Celi Regina (PT) e a da Coronel Helena dos Santos Reis (Republicanos), e quatro vices: a advogada Merli Diniz (PCdoB), a sargento afastada Valquiria Faganelli (DC), a delegada Aglaé Antunes (Novo) e Terezinha Pachá (PSB). A Coronel Helena é a única candidata negra a disputar o comando do Executivo municipal. Neste ano, há dez concorrentes para o posto de prefeito - em 2016, foram seis.

Os candidatos em Rio Preto

Em ordem alfabética

Carlos Arnaldo (PDT) - vice: Lawrence Garcia (PV) Coligação: PDT, PV, Rede Carlos Alexandre (PCdoB) - vice: Merli Diniz (PC do B) Celi Regina (PT) - vice: João Alfredo (PT) Coronel Helena dos Santos Reis (Republicanos) - vice: Cláudio Bolonhesi (PTB) Coligação: Republicanos, PTB, Solidariedade Edinho Araújo (MDB) - vice: Orlando Bolçone (DEM) Coligação: MDB, DEM, Avante, Patriota, PSD, PL, PP, PSDB, PMB, Podemos, Cidadania e Pros Filipe Marchesini (Novo) - vice: Aglaé Antunes (Novo) Marco Antônio Rillo (PSOL) - vice: Luciana Fontes (PSOL) Marcos Casale (PSL) - vice: Terezinha Pachá (PSB)Coligação: PSL, PSB, PTC e PSC Paulo Bassan (PRTB)- vice: Marcelo Zola Peres (PRTB) Rogério Vinicius dos Santos (DC) - vice: Sargento Valquiria Faganelli (DC)

Coligação: DC, PMN

Sorocaba tem sete candidatos e três grandes coligações

Com as convenções encerradas, sete candidatos vão disputar uma das mais acirradas eleições para a prefeitura de Sorocaba, com três candidaturas de peso apoiadas em duas coligações por cinco partidos cada e a terceira, com sete. Em 2016, houve cinco concorrentes. A batalha pelo voto terá duas mulheres - a prefeita Jaqueline Coutinho (PSL) e a deputada estadual Maria Lúcia Amary (PSDB), que tem a tarefa de tentar levar os tucanos de volta ao poder: o partido governou a cidade por 20 anos, de 1996 a 2016. A batalha pelo voto levou PSOL e PT a unirem forças pela primeira vez em Sorocaba e formar uma chapa comum liderada pelo primeiro. O pleito terá um estreante concorrendo a prefeito, o médico Leandro Fonseca, mas nenhum candidato negro.

Os candidatos em Sorocaba

Em ordem alfabética

Carlos Pépper (Solidariedade) - vice Leonildo Nicolette (Solidariedade) Jaqueline Coutinho (PSL) - vice Roberto Freitas (PSB) Coligação: PSL, PSB, MDB, Patriotas e PSC Leandro Fonseca (DEM) - vice Fernando Baddini (DEM) Maria Lúcia Amary (PSDB) - vice Anselmo Neto (Podemos) Coligação: PSDB, Podemos, PMN, PV e Rede Raul Marcelo (PSOL) - vice Paulo Eustasia (PT) Renan Santos (PDT) - vice Rosana Batista (PDT) Rodrigo Manga (Republicanos) - vice Fernando Martins Costa (PSD) Coligação: Republicanos, PSD, PRTB, PP, PL, PTB e PTC

Prefeito, vice, ex-prefeito e mais sete disputam a chefia do Executivo em Jundiaí

Dez candidatos vão disputar as eleições deste ano para a prefeitura de Jundiaí. O vencedor administrará uma das maiores e mais ricas cidades do interior, com 423.006 habitantes, 314.875 eleitores e o 7º PIB do Estado. Nas eleições de 2016, foram seis concorrentes. Agora, três mulheres e sete homens estão no páreo. Nove dos candidatos se declaram brancos. A concorrente do PSOL, a pedagoga Cíntia Vanessa, de 29 anos, é de origem indígena. O prefeito Luiz Fernando Machado, do PSDB, concorre à reeleição em dobradinha com Gustavo Martinelli, do DEM, vereador mais votado de 2016, depois que seu vice, o médico Antônio de Pádua Pacheco, o Dr. Pacheco, do Podemos, rompeu com ele e também concorre ao cargo.

Os candidatos de Jundiaí:

​Em ordem alfabética

Alexandre Nicola (PDT) - vice: Vitor Machado (PDT) Antônio de Pádua Pacheco (Podemos) - vice: Caio Mesquita (Podemos) Cíntia Vanessa (PSOL) - vice: Paulo Matsushita (PSOL) Daniela da Câmara (PT) - vice: Arthur Augusto (PT) Edney Duarte Junior (Novo) - vice: Rogério Souza (Novo) Fábio Marcussi (PSB) - vice: Fabiane Spiandorim (SPB) Luiz Fernando Machado (PSDB) - vice: Gustavo Martinelli (DEM) Márcia Pará (DC) - vice: Alessandra Esquivel (DC) Marcus Dantas (PSL) - vice: Osmar Chile (PSL) Pedro Bigardi (Rede) - vice: Marcelo Lo Mônaco (Rede)

Outras cidades

Nove candidatos concorrem em Santos

Antônio Carlos Banha (MDB) vice José Roberto Chiarella (MDB) Coligação: MDB,PTC Bayard Umbuzeiro Filho (PTB) - vice: Valmir Nunes (PTB) Ivan Sartori (PSD) - vice: não divulgado João Vilella (Novo) - vice: Raul Rosa (Novo) Marcelo Coelho (PRTB) - vice: Lídia Nascimento (PRTB) Moysés Fernandes (PV) - vice: Sonia Brunetti (PV) Rogério Santos (PSDB) - vice: Renata Costa Bravo (PSDB) Coligação: PSDB, PSB, PSL, PP, DEM, Republicanos, Podemos e PL Thiago Andrade (PCdoB) - vice: não divulgado Vicente Cascione (PROS) - vice: Décio Clemente (PROS)

Em São José dos Campos, PSDB faz coligação com cinco partidos

Agliberto Chagas (Novo) - vice: Patrícia Borges (Novo) Anderson Senna (PSL) - vice: Coronel Paiva (Patriota) Constantino Cury (PSB) - vice: Márcio Salas (PSB) Coronel Eliane Nikoluk (PL) - vice: não divulgado Felício Ramuth (PSDB) - vice: Anderson Farias Ferreira (PSDB) Coligação: PSDB, DEM, MDB, PRTB, PSC e Solidariedade João Bosco (PCdoB) - vice: não divulgado Luiz Carlos de Oliveira (PTC) - vice: não divulgado Marina Sassi (PSOL) - vice: Wellington Cabral (PSOL) Raquel de Paula (PSTU) - vice: Luiz Carlos Prates (PSTU) Renata Paiva (PSD) - vice: Mário Domingos (PSD) Wagner Balieiro (PT) - vice: Vanda Siqueira (PT)

Obs: Em São José dos Campos, segue a convenção do Republicanos que pode confirmar a candidatura de Shakspeare Carvalho a prefeito.

