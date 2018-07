Governadora paranaense faz maratona de inaugurações e anúncios de repasses no interior

CURITIBA- No último fim de semana em que pode participar de inaugurações e anunciar verbas aos municípios, a governadora do Paraná e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), percorrerá 12 cidades do Estado participando de eventos públicos. A partir de 7 de julho, três meses antes do primeiro turno das eleições, é proibido a candidatos detentores de cargos eletivos comparecer a cerimônias de inauguração, realizar transferências de recursos e fazer pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão.

A governadora iniciou a maratona já nesta sexta-feira, 29, visitando Londrina e Maringá, respectivamente o segundo e o terceiro maior município do Estado. Cida anunciou obras em ambas as cidades do norte paranaense. Em Londrina, autorizou a licitação para a construção de dois viadutos na BR-369, com investimento de R$ 37,5 milhões. Em Maringá, seu reduto eleitoral, anunciou a construção de um viaduto e inaugurou um Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente.

“Temos uma gestão voltada para as demandas das cidades porque o nosso objetivo é promover uma vida com cada vez mais qualidade aos paranaenses”, disse a pré-candidata.

Neste sábado, 30, a governadora inaugura em Toledo, no oeste paranaense, uma nova estação de tratamento de esgoto, com investimento de R$ 20,5 milhões. Em Francisco Beltrão, No sudoeste do Estado, Cida autoriza o repasse de R$ 16,6 milhões, a segunda parcela para o financiamento das obras de drenagem do Rio Marrecas - o Estado deverá investir R$ 46,6 milhões na obra.

Até o domingo, Cida passará ainda por Paiçandu, Sarandi, Marialva, Floraí, Mandaguari, no norte do Paraná; Santa Tereza do Oeste e Cascavel, no oeste; e Prudentópolis, Irati e São Mateus do Sul, na região sudeste do Estado.