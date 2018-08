Fórum ‘Estado’ com economistas abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a série de fóruns Os Economistas das Eleições. O evento, promovido pelo Estado em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), vai reunir os profissionais responsáveis pela elaboração dos programas econômicos de governo dos principais candidatos à Presidência da República nas eleições 2018. Os interessados em participar poderão fazer a inscrição no portal da FGV.

Ao todo, serão sete encontros, realizados em agosto e setembro. Os economistas serão sabatinados individualmente. O primeiro convidado é o economista Marco Antonio Rocha, responsável pelo capítulo econômico do pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, no dia 7 de agosto.

Três dias depois, no dia 10, será a vez de André Lara Resende, colaborador da campanha da ex-ministra Marina Silva (Rede). Nas semanas seguintes, o evento receberá Gustavo Franco, coordenador do programa econômico de João Amoêdo (Novo), e Márcio Pochmann, um dos responsáveis pela elaboração do programa de governo do PT em economia.

Na sequência, participarão José Márcio Camargo, colaborador da campanha de Henrique Meirelles (MDB); Mauro Benevides Filho, coordenador da área econômica da campanha de Ciro Gomes (PDT); e Persio Arida, auxiliar do presidenciável tucano, Geraldo Alckmin.

Alvaro Dias, candidato do Podemos ao Palácio do Planalto, não indicou nenhum representante de sua campanha para participar do evento.

Economistas vão detalhar principais diretrizes do plano de governo

Nos fóruns, os economistas serão convidados a detalhar as principais diretrizes do plano de governo na área econômica dos respectivos candidatos à Presidência. Eles também serão sabatinados por jornalistas do Grupo Estado e pesquisadores do FGV IBRE.

O público presente poderá enviar questionamentos aos sabatinados. Os debates serão mediados pela repórter especial do Estado Renata Agostini.

Os encontros serão realizados no auditório da FGV em São Paulo (Rua Itapeva, 432, Bela Vista), a partir das 9 horas e com previsão de término às 11h40. A entrada é gratuita e limitada à lotação do espaço.