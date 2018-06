Fórum Estadão/Faap: Jornalismo será essencial no combate às fake news

O jornalismo profissional será essencial no combate às chamadas fake news nas eleições deste ano, avaliaram especialistas que participam do Fórum Estadão-Faap Campanha Eleitoral e Fake News, realizado na manhã desta segunda-feira, 11, em São Paulo, tanto na checagem de fatos como na cobertura eleitoral.

+ Especialistas sugerem compliance para tornar campanhas mais éticas

Para o professor da ECA-USP e colunista do Estado, Eugênio Bucci,o jornalismo é uma verificação politicamente independente dos fatos. "O critério inicial é tentar organizar o debate em torno da verdade", diz Eugênio Bucci sobre como lidar com as fake news. "Na política a gente lida com a verdade factual. Se uma coisa pode ser verificada ou não. E a política é o debate sobre isso. O poder de separar verdade e mentira não é do estado, é da sociedade."

Para Fabio Malini, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, da Universidade Federal do Espírito Santo, o problema do papel das redes sociais na disseminação de fake news é que elas não têm o controle sobre o que é publicado.

"O que vemos é a propagação de discursos de propaganda que emulam o conteúdo jornalístico", explicou. "Além disso, o envolvimento afetivo de quem consome essas notícias falsas faz com quem as produza mande o conteúdo para quem 'quer ter razão'"

Bucci ressalta que as soluções propostas pelo Facebook e pelo Google para diminuir o conteúdo falso nas redes tem um problema. "O selo 'isso pode ser considerado falso' não pode vir de uma única coorporação, como o Facebook, que monopoliza o cenário mundial

Diretor de Análises de Políticas Públicas da FGV-Rio, Marco Aurélio Ruediger, lembrou que no momento atual da sociedade brasileira há um déficit de confiança extremo nas instituições, nas políticas e nas próprias informações consumidas e divulgadas na internet. " Num processo político as pessoas podem dizer o que querem, mas em que grau a informação falsa passa a ser danosa para a democracia?", questionou Ruediger, no painel moderado pela jornalista Edilamar Galvão, coordenadora do Laboratório de Jornalismo da Faap.

Para Daniel Bramatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo investigativo, o País vive hoje um processo claro de tentativa de deslegitimação da imprensa por parte da esquerda e da direita. "Além disso, vivemos um momento de fragilidade da mídia porque sua sustentabilidade econômica está sob ataque", lembrou.