‘Fizemos muitas coisas juntos’, diz Anastasia sobre Aécio Neves

BELO HORIZONTE – O candidato ao governo de Minas Gerais do PSDB, Antonio Anastasia, disse nesta segunda-feira que não deixará de falar da sua relação com Aécio Neves (PSDB) em sua campanha. O senador também voltou criticar a gestão do governador Fernando Pimentel (PT).

“Nós trabalhamos muito, sempre tive a oportunidade de trabalhar com ele. Nós fizemos muitas coisas juntos e as pessoas são testemunhas disso”, disse Anastasia em encontro com mulheres da Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Isso é história e nós sempre devemos rememorar positivamente”, afirmou.

O senador Aécio Neves, réu no Superior Tribunal Federal (STF) por corrupção e obstrução da Justiça, registrou a candidatura à Câmara dos Deputados.

No encontro, Anastasia evitou rebater as críticas do governador Fernando Pimentel, que tem feito diversas publicações nas redes sociais atribuindo a crise econômica à gestão do senador. “Cada candidato faz sua campanha como achar conveniente. Eu já disse que as pessoas têm total possibilidade e condição de avaliar o que foi feito no meu tempo e o que foi feito atualmente. Então, é risível”, afirmou.

Na conversa com o público feminino, o senador mineiro falou sobre as propostas voltadas para as mulheres e disse que seu governo terá políticas voltadas para a geração de empregos e proteção das mulheres, mas que as ações para combater a crise financeira facilitarão a vida do eleitorado feminino.