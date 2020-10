Fiscal do TRE saca arma ao apreender material de campanha no Rio

RIO - Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) apreenderam neste sábado, 31, materiais de campanha de candidatos a vereador do PSB conhecidos como A Liga, que tentam se eleger para um mandato coletivo. A ação em Anchieta, na zona norte da capital fluminense, foi conturbada. Um fiscal, que se apresentou como policial militar, chegou a sacar uma arma. Segundo o TRE, houve resistência à apreensão de materiais irregulares.

Um dos objetos apreendidos pelos fiscais foi um boneco batizado pelo grupo de “Crivelleco” - trata-se do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) acompanhado do slogan “Crivella Tchau”. Segundo o TRE, que divulgou nota após o vídeo da apreensão ser compartilhado pelos candidatos, a legislação eleitoral permite apenas o uso de bandeiras e mesas para distribuir materiais de campanha, e desde que não impeçam a circulação de pessoas e veículos.

No vídeo, é possível ver o fiscal se desvencilhar do militante após tentativa de resistência à apreensão. É nesse momento que ele puxa a arma e diz: “Não chega perto de mim. Aqui é o terceiro sargento de Polícia Militar”.

Repressão inaceitável! Fiscais do TRE sacam arma contra candidatos da LIGA 40000- a mandato coletivo. Apreendem, sem ordem judicial, boneco do Crivella e material regular de campanha. Agiram por denúncia de crivellista no Whatsapp. Agiremos Na Justiça. Não há liberdade de crítica pic.twitter.com/jS7aM3X48A — Carlos Minc (@minc_rj) October 31, 2020

Em nota, a juíza Luciana Mocco, responsável pela fiscalização da 4ª zona eleitoral, explicou que policiais militares são cedidos ao TRE durante o período das eleições. “Trata-se de uma medida importante para garantir a segurança das próprias equipes e também a ordem pública”, disse. “Mesmo cedidos à Justiça Eleitoral, esses policiais mantêm os deveres de ofício, agem na garantia da lei e têm porte de arma.”

Para ela, “tudo indica” que o agente sacou o objeto após achar que seria agredido. “Mas o incidente será apurado com rigor e, caso seja constatado qualquer tipo de abuso, tomaremos as providências.”