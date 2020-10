Filipe Sabará é entrevistado na série de sabatinas do ‘Estadão’

O candidato do partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará, será o entrevistado desta quarta-feira, 21, da série de sabatinas do Estadão, que terá transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br a partir das 14h30. O empresário já foi auxiliar de João Doria (PSDB) em duas gestões e escolheu disputar as eleições municipais deste ano ao lado de economista Marina Helena, que integrava a equipe econômica do Ministério da Fazenda.

A sabatina terá mediação da colunista do Estadão Eliane Cantanhêde e participação dos jornalistas da equipe de Política do Estadão. O candidato também terá de responder a perguntas enviadas por representantes da academia e de entidades da sociedade civil.

Sabará será o quinto candidato a participar da série de sabatinas, que teve início no dia 15 deste mês. Na última terça-feira, 20, o entrevistado foi Arthur do Val, candidato do Patriota, que se colocou contra o auxílio financeiro na capital.

Ao total, 11 candidatos filiados a partidos com representação no Congresso Nacional serão entrevistados em datas definidas em sorteio.

Próximas sabatinas

21/10 - Filipe Sabará (Novo)

22/10 - Joice Hasselmann (PSL)

23/10 - Marina Helou (Rede)

29/10 - Márcio França (PSB)

30/10 - Jilmar Tatto (PT)

03/11 - Orlando Silva (PCdoB)

04/11 - Andrea Matarazzo (PSD)