Filhos de Bolsonaro são eleitos para o Legislativo em SP e no Rio

Os dois filhos do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro se elegeram para o Legislativo neste domingo, 7. Eduardo foi o deputado federal mais votado em São Paulo enquanto Flávio foi o líder na disputa pelo Senado no Rio. A votação de Eduardo Bolsonaro é a maior da história, superando a de Eneas Carneiro, em 2002.

Eduardo teve 1,8 milhão de votos e foi o deputado mais votado em São Paulo, com 8,75% dos votos. No Rio, Flávio teve 31,36% dos votos para o Senado. Ambos pertecem ao mesmo partido do pai, o PSL. Mais cedo, Eduardo sugeriu em sua conta no Twitter que os eleitores filmassem urnas eletrônicas para comprovar supostas fraudes - o que é proibido por lei.

Em São Paulo, o PSL fez também a segunda candidata mais votada à Câmara dos Deputados, a jornalista Joyce Hasselmann. O ator Alexandre Frota foi o 17º mais votado. Luiz Philippe O. Bragança, descendente da família imperial, foi o 32º. A legenda do partido foi a mais votada no Estado.

Jair Bolsonaro foi mais votado em 17 Estados e no Distrito Federal. O capitão reformado do Exército só ficou atrás de Fernando Haddad (PT) nos oito Estados do Nordeste e no Pará. Ciro Gomes (PDT) liderou a disputa no Ceará, seu berço político.