Filho de Eduardo Jorge adere à campanha de Ciro Gomes nas redes

Um dos filhos do candidato a vice na chapa da Rede, Eduardo Jorge, aderiu à campanha do pedetista Ciro Gomes (PDT) nas redes sociais, nesta quarta-feira, 3. Alexandre Duarte trocou sua foto de Facebook para uma com a frase "Ciro 12". A foto dele, antes, trazia apoio à candidata Marina Silva (Rede).

Por meio de nota, Eduardo Jorge disse que seu filho "é um cidadão livre". "Como são seis filhos, continuamos com 83% dos votos. Estaremos ganhando no primeiro turno!", disse. A votação acontece no próximo domingo, 7.

A chapa da ex-ministra está em quinto lugar na disputa pelo Planalto, com 4% de intenção de voto na última pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo. Bolsonaro e Haddad têm 32% e 23% das intenções de voto, respectivamente, e são seguidos Ciro Gomes (PDT, 10%) e Geraldo Alckmin (PSDB, 7%).