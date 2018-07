Filha de Enéas Carneiro é pré-candidata ao governo de Minas Gerais

BELO HORIZONTE - Gabriela Enéas, filha do político e fundador do extinto PRONA, Enéas Carneiro, será lançada como pré-candidata ao governo de Minas Gerais na próxima segunda-feira, 16, pelo PMB. Ela é a nona pré-candidatura confirmada ao Palácio da Liberdade.

"A informação foi confirmada pela presidente do partido em Minas, Ana Paula Periquito. “O Dr. Enéas tem um vínculo muito forte e ativa em Minas Gerais. Queremos resgatar essa presença dele aqui no Estado e ela vem para proporcionar essa mudança”, disse.

Nascida no Rio de Janeiro, Gabriela Enéas é professora e tem 46 anos. Em 2008, ela foi candidata a vereadora na capital fluminense, pelo PMN. “A Gabriela vai trazer essa mudança que o Dr. Enéas tanto falava. É para resgatar e ocupar o espaço, que a mulher precisa ocupar na política”, afirmou Periquito.

Sobre negociações com outros partidos, o PMB tinha um acordo de apoio com a coligação proporcional (deputados federais e estaduais) do Patriotas e PTC, que haviam sinalizado apoio ao pré-candidato Rodrigo Pacheco (DEM). Porém, com a decisão de lançar a pré-candidatura ao governo do Estado, o PMB deve tentar abrir negociação com os partidos novamente. Por enquanto, o partido ainda não tem confirmado nome de senadores ou do pré-candidato a vice-governador.