FHC critica Haddad e diz que Bolsonaro ‘vai no embalo da ventania’

Segui o debate ontem. Impressões: Bolsonaro, sem voz, vai no embalo da ventania; Haddad, parece que tudo começa e acaba na máscara do Lula; Ciro, charmoso, a biruta leva; Alckmin, experiência e sensatez em momento de exasperação; Marina, um grito parado no ar. O resto é silêncio. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) 5 de outubro de 2018