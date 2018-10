Fernando Henrique Cardoso declara votos a candidatos do PSDB através das redes sociais

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) declarou por meio do seu Twitter oficial seus votos no pleito realizado neste domingo em todo o País. O político revelou que seus votos foram para candidatos do PSDB e ainda aproveitou para exaltar a importância da democracia e do respeito à Constituição.

"Votei nos candidatos do PSDB. Daqui por diante o importante é obedecer a Constituição e buscar explicar ao povo o que cada um pensa e como será possível fazer. Sem demagogia nem sectarismo. Não sou operador político. Digo o que penso e respeito as diferenças", afirmou FHC através da rede social.

As reações dos internautas, no geral, foram negativas. Muitos dos que responderam à declaração do ex-presidente do Brasil revelaram que já voltaram em candidatos do PSDB antes, mas que se decepcionaram e que nessas eleições optaram por mudanças.

Em recente declaração após o último debate entre os presidenciáveis, Fernando Henrique Cardoso criticou o candidato do PT, Fernando Haddad, e expressou seu apoio a Geraldo Alckmin, do PSDB. FHC ainda encabeçou manifesto de intelectuais pró-Alckmin, que conta com 91 assinaturas. Dentre eles, estão o economista Samuel Pessôa, o cientista político Rubens Figueiredo, o cineasta João Batista de Andrade, o administrador Guilherme Setúbal e o educador Cláudio Moura e Castro.