'Fazemos as eleições mais transparentes e seguras do globo terrestre', diz Toffoli

Brasília - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli, classificou as eleições brasileiras como as mais transparentes e seguras do mundo. A afirmação do ministro foi feita durante uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Acompanhado do ministro da Segurança Pública Raul Jungmann, Toffoli disse que a organização das eleições é orgulho para os brasileiros e os números são impressionantes. "São mínimas as ocorrências registradas e nenhuma de grande monta. Somos a quarta maior democracia do mundo, mas em nenhum país temos uma eleição tão tranquila como aqui", disse Toffoli.

Mais cedo, também no CICCN, Jungmann afirmou que a "tempestade de fake news" vista no 1º turno não se repetiu neste domingo, 28, e classificou o clima do 2º turno como de "tranquilidade memorável".

"Aquela tempestade, aquele grande movimento de fake news trazendo fraude, que na verdade é inexistente, do sistema eletrônico praticamente deixou de existir. Nossa mensagem de que não há anonimato nas redes sociais chegou aqueles que de má-fé estava procurando criar embaraços e desfazer credibilidade do sistema e da urna eleitoral", afirmou o ministro.