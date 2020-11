Ex-reitora da USP deve enfrentar prefeito de Ribeirão Preto no 2º turno

RIBEIRÃO PRETO -- A ex-reitora da USP Suely Vilela (PSB) deve enfrentar o prefeito Duarte Nogueira (PSDB) no segundo turno na disputa pela prefeitura de Ribeirão Preto. Pesquisa Ibope divulgada ontem mostra que ela se descolou se Fernado Chiarelli (Patriota) e agora tem 25% dos votos válidos e Nogueira tem 39%, mesmo porcentual da pesquisa anterior. Nele, Suely e Chiarelli tinham 18%, agora ele caiu para 11%.

Ao longo da campanha, Nogueira martelou todos os dias em sua propaganda na TV e rádio que pegou uma cidade destruída pela gestão anterior e que não se pode “permitir que ela caia em mãos erradas de novo”. Cris Bezerra (MDB) e Suely rechearam seus vídeos com habitantes de Ribeirão criticando a gestão atual. Somente no último dia do horário eleitoral, o prefeito apresentou cidadãos elogiando sua gestão. Na internet, em um jogo de memória, o internauta precisa listar todas as obras que o prefeito atribui para si. Suely buscou mostrar aface de administradora competente, com base em sua atuação à frente da USP.

De acordo com pesquisa Ibope publicada ontem , Machado (PT) 9%, Coronel Usai (PRTB) 4%, Mauro Inácio 2%, Vanderley Caixe (PC do B) 1%e Emilson Roveri (Rede) não foi citado.

A pesquisa foi encomendada pela EPTV foi realizada entre 12 e 14 de novembro, tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 504 eleitores entre os dias 12 e 14 de novembro. Seu número de identificação na Justiça Eleitoral: SP-08403/2020

O nível de confiança utilizado é de 95%.