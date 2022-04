Ex-primeira-dama de São Paulo Lu Alckmin assina filiação ao PSB de Márcio França

A ex-primeira-dama de São Paulo Maria Lúcia Alckmin, mais conhecida como Lu Alckmin, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) neste sábado, 2. Ela segue o mesmo caminho de seu marido, o ex-governador Geraldo Alckmin, que entrou no PSB no dia 23 de março e se prepara ser candidato à vice-presidência na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lu assinou sua ficha de filiação durante o Congresso Municipal do PSB em São Paulo, na presença do marido e da deputada federal Tabata Amaral. “Recebo com alegria a filiação da Dona Lu Alckmin. Preparem as urnas!”, escreveu nas redes sociais Márcio França, pré-candidato do PSB ao Palácio dos Bandeirantes.

A filiação da ex-primeira dama acontece a tempo de ela se candidatar nas eleições de 2022. No entanto, o PSB ainda não apresentou uma definição sobre qual cargo ela disputaria.