Ex-ministro de FHC, Malan é um dos conselheiros de Alvaro Dias

BRASÍLIA - O ex-ministro da Fazenda Pedro Malan se tornou um dos conselheiros do senador Alvaro Dias (PR), pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos. Os dois já se reuniram algumas vezes para discutir propostas na área de economia.

Malan tem dado ideias e sugerido nomes para a equipe de Dias. Por sugestão do ex-ministro, o presidenciável vai contratar o economista Everaldo Maciel para ajudá-lo. Maciel foi secretário da Receita Federal durante os oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), quando Malan era o titular da Fazenda.

Dias chegou a convidar Malan para ser oficialmente o economista de sua campanha. O ex-ministro, porém, disse que só poderia ajudá-lo informalmente, pois não quer abrir mão dos assentos que ocupa em conselhos de administração de empresas no Brasil e em outros países.

O senador paranaense também tem ouvido outros economistas. Já se reuniu, por exemplo, com Bernado Appy, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Gabriel Leal, da Instituição Fiscal Independente do Senado. Também conversou com o tributarista Sacha Calmon.