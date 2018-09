Ex-governadores do Paraná mantêm liderança na disputa ao Senado, diz Ibope

CURITIBA - A mais recente pesquisa Ibope para as eleições 2018 no Paraná, encomendada pela RPCTV e divulgada nesta terça-feira, 4, mostrou em primeiro lugar na disputa ao Senado o ex-governador e atual senador pelo Estado Roberto Requião (MDB), com 43% das intenções de voto. O também ex-governador Beto Richa (PSDB), que deixou o cargo em abril, apareceu com 28% da preferência do eleitorado na sondagem.

Ambos variaram dentro da margem de erro - de 3 pontos porcentuais - em relação à pesquisa anterior do Ibope, divulgada em 22 de agosto, quando Requião tinha 40% e Richa, 30%.

Flavio Arns (Rede) apareceu com 17% na última sondagem, Alex Canziani (PTB), com 11% e Professor Wilson Picler (PSL), com 4%.

A pesquisa mostrou Mirian Gonçalves (PT), Nelton (PDT), Oriovisto Guimarães (Podemos), Zé Boni (PRTB) e Rodrigo Tomazini (PSOL) empatados com 3%. E apontou Rodrigo Reis (PRTB) e Roselaine Barroso (Patriota) com 2%. Compadre Luiz Adão (DC), Gilson Mezarobba (PCO) e Jacque Parmigiani (PSOL) apareceram com 1%.

Votos brancos e nulos para a primeira vaga ao Senado somaram 13% no levantamento - para a segunda vaga, 30%. E 31% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que o pesquisador questiona o eleitor sem apresentar lista de candidatos, Requião apareceu com 10% das intenções de voto, e Richa com 7%. Flavio Arns marcou 3%, Alex Canziani, 2% e Oriovisto Guimarães, 1%. Brancos e nulos somaram 16% - e 75% dos entrevistados não souberam responder. O Ibobe ouviu 1.204 eleitores entre os dias 1.º e 4 de setembro. O registro da pesquisa no TRE é PR-04985/2018 e no TSE, BR-01988/2018.