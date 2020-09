Ex-apresentadora do Fantástico, Valéria Monteiro vai concorrer a vice em Campinas

CAMPINAS – Ex-apresentadora do Fantástico e do Jornal Nacional, a jornalista Valéria Monteiro será candidata a vice-prefeita de Campinas, pelo Rede Sustentabilidade, na chapa encabeçada pelo vereador André von Zuben, do Cidadania. Os partidos anunciaram a aliança nesta quarta-feira, 2.

“Nos unimos em função de visões comuns, tanto da Rede quanto de Valéria, que pretendia concorrer a prefeito. Agradeço a sua generosidade, em nome de um projeto”, disse Von Zuben. Segundo ele, sua proposta para a cidade é a de “um novo modelo, focado no indivíduo, incorporando movimentos sociais”. Para a jornalista, a aproximação foi programática e também alinhada à ideia de criar uma “frente pela democracia”.

“A aliança faz muito sentido, não só no município, mas também nos níveis estadual e nacional”, afirmou. A coligação será confirmada em convenção virtual do Cidadania nesta quinta, 3, às 19h. A Rede ainda não marcou a data do seu encontro.

PCdoB

Também nesta quarta-feira, o PCdoB confirmou a candidatura da urbanista Alessandra Ribeiro para disputar a prefeitura. O partido foi procurado para compor uma coligação com PT e PSOL, mas recusou. “Temos um projeto de trabalho e renda com ação imediata e de longo prazo, e também participação popular”, disse Alessandra, para justificar a recusa. O vice ainda não foi definido.

No domingo, o PV deverá confirmar, na sua convenção, o ex-secretário municipal do Verde Rogério Menezes na disputa. “Queremos a sustentabilidade no centro das decisões. Melhorar no que avançamos, ter metas e indicadores”, defende. Adalberto Maluf, diretor da multinacional de energia renovável BYD, é o indicado para vice. Os demais partidos se reúnem a partir do dia 11.