'Estou bem e me recuperando', diz Bolsonaro no Twitter

Internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) voltou a usar na tarde desta sexta-feira, 7, seu principal instrumento de campanha: as redes sociais. "Estou bem e me recuperando!", publicou o presidenciável no Twitter.

Logo depois, Bolsonaro fez um segundo tweet: "Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!"

Antes de se manifestar na rede social, o candidato havia aparecido em vídeo publicado pelo senador Magno Malta (PR-ES), um dos aliados mais próximos a Bolsonaro. Nas imagens, deitado na maca, ele diz que "nunca fez mal a ninguém".

Bolsonaro ainda disse, no vídeo de Malta, ser inofensivo. “Será que o ser humano é tão mau assim? Eu nunca fiz mal a ninguém", alegou o presidenciável do PSL. "Eu estava muito preocupado. Parecia apenas uma pancada na boca do estômago, mas já levamos bolada no futebol. A dor era insuportável. Por isso parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada evitou que o mal maior acontecesse", complementou Bolsonaro, com voz baixa.

Bolsonaro também lamentou não poder participar das festividades do 7 de Setembro no Rio, onde acompanharia o desfile militar na Avenida Presidente Vargas.

Magno Malta gravou outros vídeos sobre sua chegada ao hospital. Em um deles, fez uma oração ao lado do leito de Bolsonaro e seus filhos. Mais cedo, disse que o ataque era um "acinte contra a nação".

