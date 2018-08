‘Estado’ vai ter cobertura multiplataforma

O Estado terá uma cobertura multiplataforma das eleições 2018, com informações exclusivas, análises aprofundadas e pesquisas, além de debates com os principais candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo. Correspondentes fixos em cinco Estados (RS, PR, MG, BA e PE) complementarão o leque de informações à disposição dos leitores.

Esse trabalho vai envolver vários produtos do Estado na edição impressa e na área digital. Além do portal estadao.com.br, o conteúdo poderá ser conferido em blogs, podcasts, Stories e WhatsApp. O Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, também trará aos seus assinantes informações sobre a corrida eleitoral.

Exemplo do esforço para traduzir os bastidores da política, o site BR18 estreou em março, enquanto a série Os Donos do Congresso mostrou a influência de grupos organizados no resultado das votações no Parlamento.

Repórteres vão acompanhar diariamente, em vídeo, a rotina dos principais candidatos à Presidência da República. Cada um deles terá ao menos um “carrapato” exclusivo.

Além disso, em associação com o Ibope e a TV Globo, o jornal começou a publicar nesta segunda-feira, 20, uma série de pesquisas sobre a corrida eleitoral. Estão previstos também sabatinas e debates com os principais presidenciáveis (a partir do dia 27 deste mês) e com os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes (setembro).

Para evitar a disseminação das fake news, o jornal mantém o Estadão Verifica (blog para checagem de fatos) e participa do Projeto Comprova, coalizão de 24 veículos brasileiros cuja tarefa é combater a desinformação nas eleições deste ano.

COBERTURA ESPECIAL

REPORTAGEM

OS ‘CARRAPATOS’

Repórteres do Estado acompanham diariamente em vídeo a rotina e a agenda dos principais candidatos à Presidência da República: Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e o candidato do PT. Cada um dos candidatos terá ao menos um repórter exclusivo

HOME ESPECIAL ELEIÇÕES 2018/CANDIDATOS

Página especial organiza conteúdo das eleições 2018, que terá perfil dos candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo, além da ficha de todos os candidatos das eleições, com base nos dados divulgados pelo TSE.

ALÉM DO PLANALTO

Desde julho, temos cobertura diária produzida por correspondentes em 5 Estados: RS, PR, MG, BA e PE. O foco aqui é a cobertura estadual. Todo o conteúdo está reunido aqui.

ESTADÃO DADOS

Núcleo de dados do Estado vai publicar, ao longo da eleição, reportagens que retratem e expliquem os números do pleito de outubro.

Regra eleitoral não amplia candidaturas das mulheres

Siglas tradicionais reduzem número de candidatos

SÉRIES

Os Donos do Congresso

Série publicada em quatro capítulos que mostrou como grupos de servidores públicos, do agronegócio, da bala e dos evangélicos atuam no Congresso.

PRÓXIMAS REPORTAGENS ESPECIAIS

A Construção Das Candidaturas

O Brasil Real – Desafios Do Próximo Presidente

O Brasil Que Se Candidata

2018 Marca O Fim Da Nova República?

A Eleição Na Esteira Da Lava Jato

PESQUISAS/SABATINAS/DEBATES

PESQUISAS ELEITORAIS

Ao longo da eleição, Estado fará pesquisas eleitorais para presidente e governador de São Paulo em parceria com o Ibope e TV Globo.

SABATINA/ECONOMISTAS

Série de entrevistas com economistas dos presidenciáveis organizada pelo Estado

Já realizadas

Marco Antonio Rocha (Guilherme Boulos)

André Lara Resende (Marina Silva)

Gustavo Franco (João Amoêdo)

Próximas sabatinas

23/8. Marcio Pochmann (PT)

11/9. José Marcio Camargo (Henrique Meirelles)

18/9. Mauro Benevides (Ciro Gomes)

21/9. Persio Arida (Geraldo Alckmin)

3/10. Paulo Guedes (Jair Bolsonaro)

SABATINA PRESIDENCIÁVEIS

Série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República organizada pelo Estado.

27/8. Alvaro Dias (Podemos)

28/8. João Amoêdo (Novo)

29/8. Marina Silva (Rede)

30/8. Fernando Haddad (em nome da campanha presidencial do PT)

4/9. Ciro Gomes (PDT)

5/9. Henrique Meirelles (MDB)

6/9. Geraldo Alckmin (PSDB)

Falta confirmação: Jair Bolsonaro (PSL)

DEBATE PRESIDENCIÁVEIS E CANDIDATOS AO GOVERNO

Primeiro turno

9/9, às 18h: candidatos à Presidência

16/9, às 19h: candidatos ao governo de São Paulo

Segundo turno

14/10, às 18h: candidatos à Presidência

21/10, às 18h: candidatos ao governo de São Paulo

SERVIÇOS

ESTADÃO NOITE / ESPECIAL ELEIÇÕES

Newsletter enviada aos leitores de segunda à sexta-feira, às 20h, que reunirá o conteúdo mais relevante publicado pelo portal Estadão ao longo do dia. Privilegiaremos conteúdos produzidos em diversas plataformas (podcasts, vídeos, reportagens e análises), além de divulgar eventos realizados pelo jornal que tenham como foco as eleições 2018.

ESTADÃO VERIFICA

É o blog de checagem de fatos do Estado. Estreou em junho e já recebeu mais de 17 mil mensagens de leitores por WhatsApp (na média, são 500 por dia).

COMPROVA

Trata-se de uma coalizão de 24 veículos brasileiros, da qual o Estado faz parte, para combater a desinformação nas eleições 2018.

BOLETINS NO WHATSAPP

Em três boletins diários, o leitor recebe as principais notícias sobre as eleições. Para participar, basta adicionar aos contatos o número (11) 99123 8227 e enviar uma mensagem para ser incluído no grupo. Os leitores só são notificados pelo Estado.

COLUNISTAS

A cobertura de eleições se estenderá à Coluna do Estadão e à coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy (Caderno 2). Além disse, teremos análises dos nossos colunistas Eliane Cantanhêde, Vera Magalhães, João Domingos e Marcelo de Moraes.

MULTIPLATAFORMA

BR18

Lançado em março, o BR18 é comandado pelos jornalistas José Fucs, Marcelo de Moraes e Vera Magalhães. Página oferece notícias, entrevistas e análises mais quentes do cenário atual. O site também tem forte presença nas redes sociais, como Facebook e Twitter.

CONEXÃO ESTADÃO

O Conexão Estadão, da Rádio Eldorado, traz as principais notícias do dia sobre as eleições analisadas por jornalistas do Estado, na redação em São Paulo e em Brasília. O programa é distribuído formato de podcasts, no portal do Estadão, e em plataformas como Spotify.

ESTADÃO ÀS 5H

Jornalistas da Rádio Eldorado e do Estado comentam os principais destaques da corrida eleitoral

VÍDEOS/MINUTO ESTADÃO/ELEIÇÕES

Publicamos vídeos curtos e didáticos, de 1 minuto de duração, duas vezes por semana, sobre as eleições

ESTADÃO DROPS

Projeto que usa o Stories, do Instagram, será usado para relatar, de forma mais descontraída, o cenário eleitoral. Os vídeos e fotos são feitos pela equipe do jornal. Além de ter os repórteres comentando reportagens, as chamadas no Instagram mostram o “making of” do jornal.

ESTADÃO ACERVO

O Estado cobriu todas as eleições desde a Proclamação da República e vai relembrar essas histórias que estão no nosso Acervo.

BROADCAST POLÍTICO

Serviço de notícias em tempo real da Agência Estado voltado à cobertura política, trará aos assinantes informações exclusivas sobre a corrida eleitoral

Página Especial Eleições. Reportagens especiais, perfis dos candidatos, propostas e análises.

Entrevistas. Rodadas com presidenciáveis e economistas das campanhas, com participação dos leitores.

Cobertura regional. O impacto das disputas locais na corrida presidencial.

Direto ao Ponto. Todas as tardes, uma análise em vídeo sobre o assunto do dia.

Análise Política+. Análises exclusivas e notas de bastidores.

Broadcast Político Report. Relatório semanal, analisando os principais acontecimentos da semana.

FGV #NasRedes: Em primeira mão, relatórios sobre a repercussão da eleição nas redes sociais.