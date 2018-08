‘Estado’ e FGV sabatinam Gustavo Franco na 5ª feira

Coordenador das propostas econômicas do candidato do Novo à Presidência da República, João Amoêdo, e um dos idealizadores do Plano Real, o economista Gustavo Franco será o próximo entrevistado da série de fóruns Os Economistas das Eleições.

A terceira edição do evento, uma parceria entre o Estado e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), acontece na próxima quinta-feira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página da FGV IBRE na internet.

Economista formado pela PUC-RJ e doutor pela Universidade de Harvard, Gustavo Franco atuou no serviço público entre 1993 e 1999. Foi diretor da área internacional e presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Sócio-fundador da Rio Bravo Investimentos e integrante de conselhos de administração de diversas empresas, o economista se afastou do PSDB em 2017 e assumiu a presidência da Fundação Novo, ligada ao partido do candidato João Amoêdo.

Encontros

A série reúne os profissionais responsáveis pela elaboração dos programas econômicos de governo dos principais candidatos à Presidência nas eleições deste ano. Ao todo, serão oito encontros, realizados até o início de outubro. Os economistas têm sido sabatinados individualmente por jornalistas do Estado e pesquisadores da FGV IBRE. Os primeiros convidados foram os economistas Marco Antonio Rocha, coordenador do plano de governo econômico do candidato do PSOL à Presidência, Guilherme Boulos, e André Lara Resende, colaborador da campanha da ex-ministra Marina Silva, da Rede.

Após Gustavo Franco, será a vez de Márcio Pochmann, um dos responsáveis pela elaboração do programa de governo do PT em economia. Na sequência, serão sabatinados os economistas José Márcio Camargo, colaborador da campanha de Henrique Meirelles (MDB); Mauro Benevides Filho, coordenador da área econômica da campanha de Ciro Gomes (PDT); e Persio Arida, auxiliar do presidenciável tucano, Geraldo Alckmin.

Inscrições

Nos fóruns, os economistas são convidados a detalhar as principais diretrizes do plano de governo para a área econômica dos respectivos candidatos à Presidência da República. O público presente também pode interagir, enviando questionamentos aos sabatinados. Os debates são mediados pela repórter especial do Estado Renata Agostini.

As sabatinas são realizadas sempre no auditório da FGV em São Paulo (Rua Itapeva, 432, Bela Vista), a partir das 9h15, e com previsão de término às 11h30. A entrada é gratuita, mediante inscrição e limitada à lotação do espaço. Para se inscrever, acesse o o site da FGV (fgv.br)

Veja o calendário da série "Estadão-FGV IBRE: Os economistas das eleições"

07/08 - Marco Antonio Rocha (campanha de Guilherme Boulos)

10/08 - André Lara Resende (campanha de Marina)

16/08 - Gustavo Franco (campanha de Amoêdo)

23/08 - Márcio Pochmann (campanha de Lula/Haddad)

11/09 - José Márcio Camargo (campanha de Meirelles)

18/09 - Mauro Benevides (campanha de Ciro)

21/09 - Pérsio Arida (campanha de Alckmin)

03/10 - Paulo Guedes (campanha de Bolsonaro)