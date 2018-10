‘Estadão’ tem recorde de audiência com 1º turno

Com cobertura multiplataforma, o Estado bateu seu recorde histórico de audiência no último domingo, 7, dia do primeiro turno das eleições 2018, com 40,9 milhões de visualizações de páginas e 6,5 milhões de visitantes únicos, que fizeram 7,7 milhões de visitas, segundo a ferramenta Google Analytics.

No início da noite, quando a apuração dos votos começou, os jornalistas William Waack e Eliane Cantanhêde, colunistas do jornal, receberam analistas e cientistas políticos para um bate papo ao vivo, direto da redação.

Em termos de usuários únicos, o recorde anterior, de 3,4 milhões, ocorreu no dia do atentado a Jair Bolsonaro (PSL), em 6 de setembro.

O recorde anterior de páginas vistas, de 12,2 milhões, foi em 7 de outubro de 2012, dia do primeiro turno das eleições municipais, quando José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT) foram os candidatos mais votados.

Estadão Verifica. Para combater a disseminação das fake news, o jornal mantém desde junho o Estadão Verifica, blog para checagem de fatos que já obteve mais de 2,2 milhões de pageviews e participa do Projeto Comprova, coalizão de 24 veículos brasileiros cuja tarefa é combater a desinformação nas eleições deste ano.

Das diversas checagens feitas até agora, a que obteve maior audiência foi a respeito dos protestos contra Bolsonaro, no dia 29 de setembro, em São Paulo. Uma campanha acusou o jornal de ter usado fotos que não seriam do evento, fato que foi desmentido.

“Carrapatos”. No primeiro turno, repórteres do Estado acompanharam diariamente em vídeo a rotina e a agenda dos principais candidatos à Presidência da República: Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT). Até o fim de setembro, os 121 vídeos já haviam recebido mais de 1,8 milhão de visualizações, somando a audiência do YouTube, Instagram TV e outras plataformas.