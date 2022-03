Estadão, SBT, Veja e NovaBrasil formam parceria para debates eleitorais

Uma parceria entre o Estadão, o SBT, a revista Veja e a rádio NovaBrasil FM vai promover debates com os principais candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo durante a campanha eleitoral deste ano. O pool de empresas jornalísticas vai amplificar a discussão sobre as propostas dos futuros postulantes para o País e o Estado, auxiliando o eleitor a decidir sobre seu voto.

A previsão é que os debates ocorram em setembro – no dia 17 para o governo paulista e no dia 24 para a Presidência da República. Em caso de segundo turno, as datas previstas são 15 de outubro (para o governador) e 24 de outubro (para a Presidência). As primeiras reuniões com as pré-campanhas para definição de regras já estão agendadas para a próxima semana.

A parceria entre os veículos prevê o uso de um leque de plataformas para as transmissões do evento e ampla cobertura digital, impressa, televisiva e via rádio. “Estamos falando de um poder de penetração muito grande. É no debate que o eleitor verá o potencial de seu candidato, já que no horário eleitoral os postulantes não costumam ser confrontados, permanecem numa zona de conforto”, observou José Occhiuso, diretor de Jornalismo do SBT.

Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado, destaca a importância da argumentação “cara a cara”. “Por mais que os políticos sejam expostos durante a campanha, é nos debates que eles se revelam mais completamente. Quando eles ficam cara a cara e precisam defender suas ideias ou até suas biografias, as verdades afloram.”

Para Maurício Lima, diretor de Redação da revista Veja, a eleição deste ano terá singular importância histórica. “É uma definição de rumo no aspecto econômico e político”, afirmou. “É uma oportunidade para o Brasil e para iluminar o eleitor com a apresentação de propostas neste momento tão crucial. Com essa parceria entre veículos de altíssimo nível e grande credibilidade, esperamos iluminar o eleitor.”

Danilo Fuin, diretor da NovaBrasil, destacou que a rádio “sempre reverenciou a música popular brasileira” e agora “inicia também uma parceria no protagonismo do cenário político atual, juntando-se com Estadão, SBT e Veja na cobertura das eleições 2022”.

Os debates serão realizados em formato presencial, com plateia e respeitando os protocolos de segurança sanitária. A previsão é que os eventos no primeiro turno tenham duração aproximada de 2 horas.

As regras serão acordadas com as campanhas. Os debates contarão com a participação de jornalistas dos quatro veículos patrocinadores e candidatos deverão fazer perguntas entre si.